انتهت في الكونفدرالية – شباب بلوزداد (0) بيراميدز (1) إلى الدور المقبل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شباب بلوزداد وبيراميدز، في إياب دور الـ32 الأول من الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق. 60 أوووه إيريك تراوري يهدر الثاني. عرضية من رجب بكار، يقابلها تراوري بتصويبة بجانب القائم بقليل.

ق. 56 جووووووول أول لبيراميدز! تصويبة رائعة من جون أنتوي على الطائر من خارج منطقة الجزاء، وتسكن الشباك.

ق. 50 جون أنتوي يشارك بدلا من إسلام عيسى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 شباب بلوزداد يطالب بركلة جزاء.

بداية المباراة