انتهت في الكونفدرالية – شباب بلوزداد (0) بيراميدز (1) إلى الدور المقبل

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 18:31

كتب : FilGoal

عمر جابر - بيراميدز - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شباب بلوزداد وبيراميدز، في إياب دور الـ32 الأول من الكونفدرالية الإفريقية.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة

تشكيل بيراميدز – فاروق يقود الهجوم.. وأنتوي ودونجا بديلان أمام شباب بلوزداد منافس بيراميدز - اقتحام جماهيري لملعب شبيبة القبائل وشباب بلوزداد في الدوري الجزائري قائمة بيراميدز - جبر يغيب عن مواجهة شباب بلوزداد الجباس: المنافسة في هجوم بيراميدز؟ نمتلك 4 لاعبين في كل مركز

نهاية المباراة

ق. 60 أوووه إيريك تراوري يهدر الثاني. عرضية من رجب بكار، يقابلها تراوري بتصويبة بجانب القائم بقليل.

ق. 56 جووووووول أول لبيراميدز! تصويبة رائعة من جون أنتوي على الطائر من خارج منطقة الجزاء، وتسكن الشباك.

ق. 50 جون أنتوي يشارك بدلا من إسلام عيسى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 شباب بلوزداد يطالب بركلة جزاء.

بداية المباراة

في الكونفدرالية بيراميدز شباب بلوزداد

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – الصدارة لـ ريال مدريد.. إشبيلية يُسقط سوسيداد 19 دقيقة | أوروبا
الصباحي حكما لـ الأهلي والإنتاج الحربي.. ومحمد عادل يُدير الزمالك والمقاصة 42 دقيقة | الدوري المصري
بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون ساعة | إفريقيا
بالفيديو – "لم يتبق منه إلا اسمه".. ميلان للمركز الـ 16 بعد الخسارة أمام فيورنتينا ساعة | أوروبا
نسخة نارية منتظرة من دوري الأبطال.. هل يقع الأهلي مع الزمالك في مجموعة واحدة؟ ساعة | إفريقيا
الإسماعيلي يواجه المصري في برج العرب بدون جمهور 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 2 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 3 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون 4 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل

قد ينال إعجابك