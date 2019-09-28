انتهت في إنجلترا – تشيلسي (2) برايتون (0) نهاية المباريات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وولفرهامبتون VS واتفورد (0/2)

نهاية المباراة

ق. 62 جوووول أول لورفهامبتون عن طريق يانمات بالخطأ في مرماه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 18 جوووول أول لورفرهامبتون عن طريق دوهيرتي.

بداية المباراة

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توتنام VS ساوثامبتون (1/2)

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 جوووول ثان لتوتنام عن طريق هاري كين.

ق. 39 جوووول داني إنجز يدرك التعادل لساوثامبتون.

ق. 31 طرد سيرجي أورييه.

ق. 24 جوووول أول لتوتنام عن طريق ندومبلي.

بداية المباراة

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كريستال بالاس VS نوريتش سيتي (0/2)

نهاية المباراة

ق. 93 جوووول ثاني لكريستال بالاس عن طريق أندروس تاوسند.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 21 هدف اول لكريستال بالاس عن طريق ميلوجوفيتش من ركلة جزاء.

بداية المباراة

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تشيلسي VS برايتون (0/2)

نهاية المباراة بفوز تشيلسي بهدفين.

ق. 76 ويليان يضيف الثاااني لتشيلسي.

ق. 50 جووول أول جورجينيو يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 48 ركلة جزاء لتشيلسي بعد عرقلة ماونت داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 ريان يتألق ويتصدى لتصويبة روس باركلي من عرضية ماركوس ألونسو.

بداية المباراة

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بورنموث VS وست هام يونايتد (2/2)

نهاية المباراة بالتعادل.

ق. جووووول التعادل لوست هام عن طريق كريسويل.

ق. 46 جوووول ثان لبورنموث عن طريق كاوم ويلسون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 19 جوووول كينج يسجل التعادل.

ق. 10 هدف أول لوست هام عن طريق يارمولينكو.

بداية المباراة

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أستون فيلا VS بيرنلي (2/2)

نهاية المباراة

ق. 80 جووووول بيرنلي يدرك التعادل سريعا برأسية من كريس وود.

ق. 79 جووووول تريزيحيه يرفع كرة عرضية ويقابلها ماكجين بلمسة وأول صناعة لتريزيجيه في الدوري.

ق. 70 تريزيجيه يشارك بديلا.

ق. 68 جووووول التعادل لبيرنلي عن طريق جاي رودريجيز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 34 جوووول أول لأستون فيلا عن طريق أنور الغازي.

بداية المباراة

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