انتهت - برشلونة 2 فياريال 1.. انتصار صعب للبلوجرانا

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وفياريال يوم الثلاثاء في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بانتصار صعب لبرشلونة بهدفين لهدف.

ضغط كتالوني ولكن دون زيادة رصيد الأهداف واعتماد فياريال على المرتدات السريعة.

تبديل أول لبرشلونة بخروج ميسي ومشاركة عثمان ديمبيلي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق44: كازورلا يصوب كرة صاروخية ويقلص الفارق بهدف لفياريال.

ق15: أرتور يسدد كرة رائعة مسجلا الهدف الثاني لبرشلونة.

ق6: ميسي يصنع وجريزمان يضرب مرمى فياريال بالهدف الأول.

بداية المباراة.