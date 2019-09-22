بالفيديو - روبيرتسون يُسكت منتقديه.. ليفربول يعمّق جراح تشيلسي

أضاف ليفربول هدفا ثانيا في شباك مضيفه تشيلسي، بواسطة روبيرتو فيرمينو من صناعة الاسكتلندي أندي روبيرتسون.

ليفربول يواجه تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج بالجولة السادسة للدوري الإنجليزي، بغية الحفاظ على فارق النقاط الخمس مع مانشستر سيتي مطارده.

وأضاف فيرمينو هدف الريدز الثاني مقابل لا شيء لـ تشيلسي في الدقيقة 30، بعد عرضية متقنة من روبيترسون.

الظهير الاسكتلندي تلقى هجوما الكترونيا شرسا من جماهير ناديه بعد الهزيمة الأوروبية أمام نابولي قبل أيام، مما دفعه إلى غلق حسابه على تويتر.

لكنه رد سريعا في الملعب وصنع هدف زميله البرازيلي، بعد أن افتتح ترينت أليكساندر أرنولد التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة 13.