بالفيديو - أدريان والـVAR ينقذون ليفربول أمام تشيلسي

فشل تشيلسي في إدراك التعادل أمام مضيفه ليفربول، بعد تألق أدريان حارس مرمى الأخير، وتدخُل تقنية حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف بداعي التسلل.

تشيلسي يستقبل ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وليفربول تقدّم في الدقيقة 14 بواسطة ترينت أليكساندر أرنولد بعد صناعة محمد صلاح، وأضاف الهدف الثاني عن طريق روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 30.

لكن قبل هدف ليفربول الثاني، تحصل تشيلسي على فرصة التعادل بعد أن انفرد تامي أبراهام بمرمى ليفربول، لكن أدريان تألق وأبعد الكرة بالدقيقة 23.

وفي الدقيقة 27، سجل تشيلسي بالفعل عن طريق قائده سيزار أزبليكويتا، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت الهدف بداعي التسلل على ميسون ماونت.