محدّث انتهت في الدوري - أسوان (2) - (3) مصر للمقاصة.. نهاية المباراة

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 15:02

كتب : FilGoal

مصر المقاصة وأسوان من دورة الجونة الودية - الصورة من الصفحة الرسمية للبطولة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان ومصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري.

المباراة غير المذاعة أرضيا أو فضائيا تدشن عودة أسوان للدوري، ويستضيف في الجولة الأولى فريق المدرب أحمد حسام "ميدو".

طالع تطورات المباراة من هنا

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نهاية المباراة

ق82: جوووول الثالث عمرو مرعي يسجل والمقاصة يتقدم 3-2.

ق63: جوووووول حسني فتحي وعرضية على رأس عمرو مرعي الذي يسجل التعادل.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: أحمد عبد الظاهر يسجل من ضربة رأس جووووول لأسوان من صناعة أحمد صغيري

ق30: والتعادل لأسوان.. الصغيري يصنع ونعيم يسجل.. 1-1

ق28: خالد أوتشو يسجل الأول بصناعة حسني فتحي.. 1-0 للمقاصة

انطلاق المباراة

أسوان مصر للمقاصة في الدوري

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