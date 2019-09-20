الزمالك يستغل أخطاء الأهلي.. محمود علاء يسجل هدفين

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 20:35

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

استغل الزمالك أخطاء الأهلي الدفاعية وحصل على ركلتي جزاء سجل منهما هدفين ليقلص بهما الفارق في النتيجة.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك اليوم الجمعة في ملعب برج العرب على لقب كأس السوبر 2018-2019.

وفي الدقيقة 64 انفرد مصطفى محمد مهاجم الزمالك بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الذي خرج من مرماه بشكل خاطئ ليضطر إلى عرقلة لاعب الفريق الأبيض ويحتسب الحكم ركلة جزاء.

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وارتقى محمود علاء لتسديد الكرة ونفذها بنجاح على يسار الشناوي الذي قفز ناحيتها لكنه لم يستطع اللحاق بها لتعلن عن أول هدف للزمالك.

وفي الدقيقة 76 عرقل حمدي فتحي نظيره أشرف بنشرقي ليحصل الأخير على ركلة جزاء ثانية.

وللمرة الثانية نفذ محمود علاء الكرة بنفس طريقة نظيرتها الأولى وسجل الهدف الثاني له وللزمالك ليصبح الفارق في النتيجة هدف وحيد.

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