حصاد الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.. نحس روما وسينسي "غول" إنتر

قلّ عدد أهداف الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي عن سابقتيها ووصل إلى 30 هدفا لكن الإثارة والشجاعة الهجومية لا زالت متواجدة لدى عديد الأندية في موسم مختلف تماما على الكرة الإيطالية.

يوفنتوس تعثر أمام فيورنتينا في ظهور ماوريسيو ساري الأول، وإنتر ينفرد بالصدارة، احتفالات لاعبو بولونيا أمام المستشفى من أجل مدربهم سينيسا ميهايلوفيتش احتفالا بـ "ريمونتا" أمام بريشيا، ونحس روما المتواصل رغم الفوز العريض، أبرز ظواهر الجولة الثالثة.

FIlGoal.com يعرض لكم أهم أحداث الجولة ويترك لكم اختيار الأفضل.

يوفنتوس البطيء

أوقف فيورنتينا سلسلة هزائمه أمام يوفنتوس وفرض عليه التعادل السلبي في ملعب أرتيمو فرانكي، أداء مغاير للفيولا وضغط عال كاد أن يسفر عن هدفين أظهر بطء تنفيذ لاعبي يوفنتوس لأفكار ساري الذي يظهر لأول مرة على مقاعد الفريق فنيا عقب تعافيه من مرض الالتهاب الرئوي.

لا زال يدفع يوفنتوس ثمن ثلاثية خط الوسط المتهالكة حتى وإن كانت تنفذ أفكار ساري، سامي خضيرة ووبلايز ماتويدي وخلفهم ميراليم بيانيتش تُظهر مشاكل كثيرة في الارتداد الدفاعي وكذلك بطء في تحضير هجمات يوفنتوس، وهو ما سيظهر بشكل جليّ عند مواجهة فريق يُسيطر على الكرة وقد تكون مواجهة أتليتكو مدريد بداية تغيير شكل ثلاثية خط الوسط.

نابولي بعد الأزمة

الأسبوع الماضي صب كارلو أنشيلوتي غضبه بسبب تأخر تجهيزات ملعب سان باولو قبل مواجهة سامبدوريا وعدم انتهاء أعمال غرفة ملابس نابولي قائلا: "أين سيرتدي لاعبي الفريق قصمانهم أمام سامبدوريا".

الأمر الذي انتهى بسرعة تشطيب غرفة ملابس الفريق، وتجهيز الملعب ليصبح جاهزا لفوز مريح ورائع لنابولي بثنائية البلجيكي دريس ميرتينز كأفضل أداء للفريق منذ بداية الموسم.

نابولي مع أنشيلوتي رغم قلة الخيارات في سوق الانتقالات وعدم تدعيم الصفوف بالشكل المطلوب لكن الحفاظ على القوام الأساسي مع تدعيمات بسيطة ساهم في تقديم الفريق بشكل جيد وسيتصاعد بكل تأكيد في قادم الجولات.

إنتر سلس

ما يميز إنتر مع أنطونيو كونتي رغم إصرار المدير الفني على أن أفكاره لا تطبق بشكل كامل حتى الآن، إلا أن الفريق يسير بخطى ثابتة بصدارة مبكرة.

ستيفانو سينسي أًصبح "غول" في منطقة منتصف الملعب بل صار الخطر الحقيقي على كل من المنافسين بتحركاته من خلف المدافعين والتي يتيحها له البلجيكي روميلو لوكاكو.

معاناة ميلان

لا زال جيامباولو مدرب ميلان يفشل في إظهار تحكمه الكامل على ميلان، تشعر أنه سيخلع القناع لتجد جينارو جاتوزو يدرب الفريق.

لا جديد يُذكر في تغيّر شكل الفريق ويواصل لاعبو ميلان العودة للقيام بأدوارهم السابقة دون ظهور أي ملامح لخطط الإيطالي.

فوز صعب على هيلاس فيرونا الذي خاض المباراة منقوصا مدة 70 دقيقة والحصيلة هدف من ركلة جزاء كاد أن يضيع في الثواني الأخيرة.

نحس روما

كان على روما الفوز بـ 7 أهداف مقابل هدفين لولا القائم والعارضة الذي تصدى كلاهما لـ 3 كرات للاعبي الذئاب.

رباعية نظيفة في أقل من 40 دقيقة تبعها بـ 3 كرات في القائم والعارضة تنضم لمثلها في دربي العاصمة أمام لاتسيو.

"ريمونتا" بولونيا

من 3-1 إلى فوز 3-4 نجح بولونيا في تحقيق الفوز خارج قواعده بعودة قوية مستغلا النقص العددي في صفوف بريشيا.

ثنائية ألفريدو دوناروما – ليس شقيق دوناروما حارس ميلان – ليقلب الطاولة بفضل تألق الجناح أورسوليني وسانسوني بقيادة المهاجم المخضرم رودريجيو بالاسيو.

لاعبو الفريق ذهبوا لزيارة مدربهم الصربي سينيسا ميهايلوفيتش عقب الفوز لدعمه أثناء صراع مع مرض السرطان.

Brescia ➡Bologna 🚌 The boys paid a visit to Sinisa Mihajlovic on the way home after he made yesterday's win possible ❤️💙#WeAreOnepic.twitter.com/JauZl20hs5 — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) September 16, 2019

بداية مميزة

ظهور جيد للصفقات الجديد خاصة بعد التوقف الدولي، جيوفاني سيميوني سجل هدف تأمين فوز كالياري على بارما، وهنريك ميختاريان سجل في الظهور الأول له مع روما

أنتي ريبيتش قدم أداء جيدا أمام فيرونا وظهر بشكل رائع في التحركات والمساندة الدفاعية، دييجو جودين صنع هدفا في ظهوره الأساسي الأول، والتشيلي أليكسيس سانشيز كان قريبا من تسجيل هدفا في شباك فريقه السابق.

ودراميان صنع هدفا في خسارة بارما أمام كالياري.

ونبدأ اختيارات الأفضل من خلال أفضل تصد لحراس المرمى

وعلى الصعيد التهديفي، صاورخية دوفان زاباتا في شباك جنوى والتي قادت أتالانتا للفوز، فيما سجل ألفريدو دوناروما ثاني أهدافه في مرمى بولونيا بطريقة رائعة، كذلك دومينيكو بيراردي الذي يواصل التألق بثنائية في شباك روما.

ويتنافس 5 لاعبين على قائمة أفضل لاعب في الجولة.

وأخيرا مع اختيارات أفضل مدرب في الجولة الثالثة.

لاتسيو سقط أمام سبال في الدقائق الأخيرة وكذلك حقق ليتشي فوزه الأول منذ يناير لعام 2000 خارج قواعده في الدوري الإيطالي.

الجولة الرابعة تشهد دربي ميلانو، ومواجهة قد تؤجل بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا بسبب الشغب الجماهيري.