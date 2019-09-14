التشكيل - جريزمان وثنائي الشباب في هجوم برشلونة ضد فالنسيا
السبت، 14 سبتمبر 2019 - 19:55
كتب : FilGoal
تستمر قيادة أنطوان جريزمان لهجوم برشلونة وحيدا في مباريات الدوري الإسباني وهذه المرة ضد فالنسيا، في ظل غياب الثنائي ليونيل ميسي ولويس للإصابة.
أنطوان جريزمان
النادي : برشلونة
ويلعب برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
وعاد لويس سواريز ليظهر مرة أخرى على مقاعد بدلاء برشلونة بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المباريات السابقة.
ويجاور جريزمان في هجوم برشلونة ضد فالنسيا الثنائي الشاب أنسو فاتي وكارليس بيريز.
وجاء التشكيل الذي يعتمد عليه إريسنتو فالفيردي كالآتي:
المرمى: تير شتيجن.
الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليت – جوردي ألبا.
الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – آرثور.
الهجوم: أنسو فاتي – جريزمان - بيريز
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