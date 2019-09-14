التشكيل - جريزمان وثنائي الشباب في هجوم برشلونة ضد فالنسيا

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 19:55

كتب : FilGoal

جريزمان - برشلونة

تستمر قيادة أنطوان جريزمان لهجوم برشلونة وحيدا في مباريات الدوري الإسباني وهذه المرة ضد فالنسيا، في ظل غياب الثنائي ليونيل ميسي ولويس للإصابة.

ويلعب برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وعاد لويس سواريز ليظهر مرة أخرى على مقاعد بدلاء برشلونة بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المباريات السابقة.

أخبار متعلقة

5 أشياء تعلمناها من مباراة سحق تشيلسي لولفرهامبتون.. دهاء لامبارد وروعة أبراهام تغريدة - "إنه أفضل منهما.. والقطعة الأهم".. فيرمينو يخطف إشادة الجماهير من صلاح وماني سولشاير بعد فوز صعب على ليستر: أجبرونا على الدفاع لفترة طويلة

ويجاور جريزمان في هجوم برشلونة ضد فالنسيا الثنائي الشاب أنسو فاتي وكارليس بيريز.

وجاء التشكيل الذي يعتمد عليه إريسنتو فالفيردي كالآتي:

المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليت – جوردي ألبا.

الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – آرثور.

الهجوم: أنسو فاتي – جريزمان - بيريز

برشلونة جريزمان الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 16 دقيقة | إفريقيا
سيميوني عن السقوط أمام سوسيداد: كل شيء يقلقني 46 دقيقة | أوروبا
جوارديولا بعد الخسارة: لا تنسوا أننا بشر.. وهل علي أن أبارك لليفربول؟ 56 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - حفلة تحت أنظار ميسي.. برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية ساعة | أوروبا
ماذا يفعل الزمالك عندما يخسر ذهاب دور الـ 32 في إفريقيا.. تحذير شديد ساعة | إفريقيا
بالفيديو - مع كونتي لا يعرفون إلا الفوز.. إنتر يهزم أودينيزي وينفرد بالصدارة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 4 مباراة الأهلي وكانو سبورت غير منقولة على قناة مصرية

قد ينال إعجابك