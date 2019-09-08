بالفيديو - جنوب السودان يودع تصفيات المونديال.. وتنزانيا تعبر بركلات الترجيح

ودع منتخب جنوب السودان تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بخسارته يوم الأحد أمام مضيفه غينيا الاستوائية بهدف، بينما احتاجت تنزانيا لركلات الترجيح للتأهل للدور الثاني من التصفيات.

وتعادلت إثيوبيا أمام مضيفتها ليسوتو بهدف لمثله لتعبر إلى الدور الثاني ولم يشفع فوز سيراليون بهدف على ضيفتها ليبيريا لتتأهل الأخيرة.

كان جنوب السودان في حاجة إلى التسجيل في غينيا الاستوائية بعد تعادله ذهابا في ملعبه بهدف لمثله، لكن هدف إميليو نسو أهل الأخيرة.

وفي مباراة مثيرة بدار السلام تقدمت تنزانيا على ضيفتها بوروندي بهدف لمبوانا ساماتا في الدقيقة 29 لكن الضيوف عادلوا النتيجة في الدقيقة 45+1 عن طريق عبد الرزاق فيستون.

ولأن التعادل بهدف لمثله هو نتيجة مباراة الذهاب، امتدت المباراة إلى وقت إضافي ثم إلى ركلات ترجيحية لم تنجح بوروندي في تسجيل أي منها لتفوز تنزانيا 3-صفر في الركلات.

وشارك شميلس بيكيلي وأوميد أوكري، لاعبا مصر للمقاصة وسموحة على الترتيب، في تعادل بلدهما إثيوبيا أمام ضيفه فريق ليسوتو بهدف لمثله، وهي النتيجة التي صبت في صالح الإثيوبيين بعد تعادلهم ذهابا بدون أهداف.

وخسرت ليبيريا في أرض سيراليون بهدف لكن انتصارها ذهابا بنتيجة 3-1 عبر بها إلى الدور الثاني.

وينتهي الدور الأول من التصفيات يوم الثلاثاء ويتأهل منه 14 منتخبا.

ويقام الدور الثاني بنظام المجموعات ويشارك فيه 40 منتخبا، 14 تأهلوا من الدور الأول و26 هم الأعلى من قارة إفريقيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويبدأ منتخب مصر مشواره نحو كأس العالم 2022 من الدور الثاني لتصفيات إفريقيا.

ويقام المونديال في نوفمبر 2022 بقطر.