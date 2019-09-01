رسميا - يحتفل بعيد ميلاده وبناديه الجديد.. سان جيرمان يضم سيرجيو ريكو

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 19:20

كتب : FilGoal

سيرجيو ريكو

ما أجمل أن تكون هدية عيد ميلادك الانتقال لناد كبير بحجم باريس سان جيرمان. بالفعل هذا ما حدث لحارس المرمى الإسباني سيرجيو ريكو.

1 سبتمبر هو يوم مولد سيرجيو ريكو، وهو يوم انتقاله رسميا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

والآن يحتفل سيرجيو ريكو بعيد ميلاده رقم 26 وبانتقاله لنادي سان جيرمان.

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وأعلن سان جيرمان رسميا ضم ريكو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بنهاية الموسم الجاري.

وأصبح ريكو البالغ من العمر تاسع لاعب إسباني يلعب لنادي سان جيرمان والأول في مركز حراسة المرمى.

وقال ريكو عقب توقيعه: "أنا سعيد للغاية بانضمامي لنادي سان جيرمان، إنه شرف لي أن أكون أحد أفراد هذا الفريق الذي يضم العديد من أبناء وطني".

وأضاف "سأقدم كل ما أملكه لمساعدة فريقي الجديد على تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح سواء في فرنسا أو على مستوى بطولات أوروبا".

وأتم "اليوم بدأت فصل جديد في مسيرتي الكروية في يوم عيد ميلادي الـ26".

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