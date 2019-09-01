لتعويض كيلليني.. بيلد: خطوة واحدة تفصل بواتينج عن يوفنتوس

عاد يوفنتوس للتحرك مجبرا في سوق الانتقالات بعد إصابة جورجيو كيلليني، وربما يكون جيروم بواتينج هو بديل قائد الفريق.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن يوفنتوس دخل في مفاوضات متقدمة مع بايرن ميونيخ لضم جيروم بواتينج المدافع الألماني للفريق.

بيلد كشفت أيضا بأن بواتينج تغيب عن الحصة التدريبية صباح اليوم الأحد، كما لم يحضر لمقابلة إعلانية مع راعي النادي لالتقاط الصور الرسمية للموسم الجديد، ما قد يؤكد نظرية اقتراب رحيله.

وإذا تمت الصفقة، فستكون تعويضا لجورجيو كيلليني قائد يوفنتوس، والذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي مؤخرا.

بواتينج لم يعد ضمن الخيارات الأساسي لنيكو كوفاتش المدرب الكرواتي لبايرن ميونيخ، ولذلك يريد إتمام انتقاله قبل غلق باب الانتقالات في أوروبا مساء غد الإثنين.

صاحب الـ30 عاما شارك في لقاء كأس السوبر الألماني هذا الموسم، فيما غاب عن ثلاث مباريات في الدوري خاضها بايرن ميونيخ حتى الآن.

ويملك يوفنتوس حاليا ماتياس دي ليخت المدافع الهولندي، بجانب ليوناردو بونوتشي، ودانيلي روجاني، وميريح ديميريل القادم من ساسولو، والمصاب كيلليني.

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