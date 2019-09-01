طلب نادي الإسماعيلي من اتحاد الكرة المصري مخاطبة نظيره السعودي للحصول على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب بيكيتي سيلفا المنضم حديثا إلى صفوفه. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

بيكيتي سيلفا النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

نادي الشعلة السعودي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية هو آخر الأندية التي لعب لها بيكيتي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي قبل انضمامه إلى صفوف الدراويش.

بيكيتي سيلفا لفت إليه الأنظار بعد مستواه المتميز الذي قدمه مع غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، ويمتد تعاقده مع الدراويش حتى عام 2022.

صاحب الـ26 عاما سبق له اللعب لأندية سبورتنج براجا، وجيل فيسنتي وماريتيمو البرتغالية.

وسبق لبيكيتي اللعب لمنتخب البرتغال تحت 20 عاما، قبل أن يفضل اللعب لمنتخب بلده الأصلي الأول بداية من 2015.

ويملك بيكيتي 12 مباراة دولية مع غينيا بيساو، سجل خلالها هدفان دوليان.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية والتي طلب الدراويش تأجيلها من يوم 6 من شهر سبتمبر الجاري إلى يوم 13 من نفس الشهر.

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