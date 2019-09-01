خاص حمد لـ في الجول: اقتربت من العودة

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 16:51

كتب : أيمن عيد

أحمد مسعود - محمود حمد - المصري

كشف محمود حمد مدافع المصري إنه اقترب من العودة لتدريبات الفريق.

محمود حمد

النادي : المصري

المصري

وقال حمد لـ FilGoal.com:"بعد أسبوع سأعود للتدريبات الجماعية وأشارك مع الفريق".

وشدد "فترة الإصابة كانت صعبة، الإصرار على العودة جعلني أنفذ البرنامج التأهيلي بقوة".

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وأكد "أنتظر بشغف العودة للمشاركة مع الفريق في المباريات، والقرار بالطبع يعود لإيهاب جلال".

وأتم "جلال ساعدني وساندني طول فترة الإصابة".

ومن المنتظر أن يحل حمد أزمة يعاني منها جلال في خد دفاع فريقه الذي اعتمد مؤخرا على أمثال عمرو موسى وسعيدو سيمبوريه لاعبي الوسط كمدافعين.

وتعرض حمد في مايو الماضي لكسر في شظية القدم خلال مواجهة ضد وادي دجلة في الدور].

حمد صاحب الـ25 عاما شارك خلال الموسم الماضي في 18 مباراة بالدوري مع المصري سجل خلالها هدفا.

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