انتهت - مونديال للأندية لكرة اليد – الزمالك (33) الدحيل (26) الأبيض خامس العالم

السبت، 31 أغسطس 2019 - 11:34

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر مع الزمالك أمام نيويورك سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والدحيل القطري، في تصفيات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بكأس العالم للأندية.

نهاية اللقاء بفوز الزمالك 33 مقابل 26 للدحيل القطري

الدقيقة 57.. الدحيل 26-32 الزمالك

الدقيقة 50.. الدحيل 23-28 الزمالك

الدقيقة 47.. الدحيل 26-22 الزمالك

الدقيقة 40.. الدحيل 17-21 الزمالك

الدقيقة 35.. الدحيل 18-14 الزمالك

بداية الشوط الثاني

-----

نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك بنتيجة 15 مقابل 12 للدحيل.

الدقيقة 24.. الدحيل 10-11 الزمالك

الدقيقة 17.. الدحيل 6-7 الزمالك

الدقيقة 13.. الدحيل 5-5 الزمالك

الدقيقة 6.. الدحيل 5-1 الزمالك

بداية المباراة

كأس العالم للأندية كرة يد يد الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في إنجلترا - ساوثامبتون (0) - (1) مانشستر يونايتد.. جوووول صاروخ من جيمس! 31 دقيقة | أوروبا
بعد انضمام النني لـ بشكتاش.. لن تُصدق عدد المحترفين المصريين في تركيا عبر التاريخ 37 دقيقة | أوروبا
"سيكون إضافة هامة".. رسميا - بشكتاش يضم النني 40 دقيقة | المحترفون
كرة يد - الزمالك يكتسح الدحيل ويحتل المركز الخامس في مونديال الأندية 54 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر بالأهلي لـ في الجول: لجنة التخطيط منعقدة لهيكلة الجهاز الفني حسب رؤية فايلر 58 دقيقة | الدوري المصري
فايلر يكشف لـ في الجول حقيقة طلبه رحيل تريزيجيه عن أندرلخت ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي 2 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

قد ينال إعجابك