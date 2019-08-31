انتهت - مونديال للأندية لكرة اليد – الزمالك (33) الدحيل (26) الأبيض خامس العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والدحيل القطري، في تصفيات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بكأس العالم للأندية.

نهاية اللقاء بفوز الزمالك 33 مقابل 26 للدحيل القطري

الدقيقة 57.. الدحيل 26-32 الزمالك

الدقيقة 50.. الدحيل 23-28 الزمالك

الدقيقة 47.. الدحيل 26-22 الزمالك

الدقيقة 40.. الدحيل 17-21 الزمالك

الدقيقة 35.. الدحيل 18-14 الزمالك

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك بنتيجة 15 مقابل 12 للدحيل.

الدقيقة 24.. الدحيل 10-11 الزمالك

الدقيقة 17.. الدحيل 6-7 الزمالك

الدقيقة 13.. الدحيل 5-5 الزمالك

الدقيقة 6.. الدحيل 5-1 الزمالك

بداية المباراة