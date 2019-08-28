تقارير: توقف مفاوضات جالاتا سراي مع أرسنال بشأن النني.. والنادي التركي لم يفقد الأمل

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 11:13

كتب : FilGoal

محمد النني - أرستال - تشيلسي

ذكرت تقارير تركية أن المفاوضات بين جالاتا سراي وأرسنال لضم محترفنا المصري محمد النني توقفت، لكن النادي التركي لم يفقد الأمل.

أيام المصري صارت معدودة في أرسنال خاصة بعد تأكيد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال على عدم حاجته لخدمات النني ومدافع الفريق شكودران موستافي، علما بأن فترة الانتقالات تنتهي يوم الأحد المقبل.

وأفاد موقع هبرليري التركي أن عدم توصل جالاتا سراي لاتفاق مع النني بشأن راتبه جعل المفاوضات بين الناديين تتوقف مؤقتا.

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النني يتقاضى من أرسنال نحو 50 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، ويرغب جالاتا سراي في حصول اللاعب المصري على نصف هذا المبلغ كل أسبوع، وهو ما لا يحفز النني للموافقة على الانتقال للعملاق التركي، حسب التقرير.

كما أن جالاتا سراي يرغب في ضم النني على سبيل الإعارة أو بمبلغ أقل مما يطلبه أرسنال لإتمام الصفقة كبيع نهائي.

يذكر أن تقارير كثيرة ربطت لاعب المقاولون العرب السابق بالانتقال لفرق مثل بوردو وبشكتاش وفينيرباهتشه.

محمد النني انتقل إلى صفوف أرسنال في شتاء 2016 قادما من فريق بازل السويسري.

صاحب الـ27 عاما شارك في 17 مباراة فقط مع أرسنال خلال الموسم الماضي، صنع فيها هدفا وحيدا.

ويجد النني صعوبة في المشاركة بالمباريات مع أرسنال في ظل اعتماد إيمري على الرباعي ماتيو جيندوزي وداني سيبايوس ولوكاس توريرا وجرانت جاكا.

وكان النني لاعبا أساسيا مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019 التي ودعها الفراعنة من الدور ثمن النهائي بالخسارة بهدف أمام جنوب إفريقيا.

محمد النني أرسنال جالاتا سراي

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