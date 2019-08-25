مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-8-2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز ومواجهات بالجملة

انتهى السبت الكروي وموعدنا الآن مع أحد كروي ناري مع مزيد من المباريات في أوروبا وإفريقيا.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

بيراميدز يحل ضيفا على ايتوال دو كونجو في إياب الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية في الرابعة والنصف عصرا في لقاء لن يُذاع على أي قناة مصرية، وسيبث إذاعيا على إذاعة الشباب والرياضة.

في الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر سيتي أمام بورنموث في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 2.

ويليه لقاء توتنام أمام نيوكاسل في الخامسة والنصف على بي إن سبورتس 2.

ويلعب ولفرهامبتون ضد بيرنلي في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني يوم الأحد، ستكون بين ليجانيس أمام أتليتكو مدريد في السابعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وبعدها يلعب برشلونة أمام ريال بيتيس في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3 أيضا.

في إيطاليا، يحل ميلان ضيفا على أودينيزي في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 4.

ويلعب سامبدوريا أمام لاتسيو في التاسعة إلا ربع على بي إن سبورتس 2، وفي نفس الوقت يلعب روما أمام جنوى على بي إن سبورتس 4.

في الدوري الفرنسي، يلعب موناكو أمام نيم أولمبيك في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 6.

وفي ختام مباريات الأحد في فرنسا، يستضيف باريس سان جيرمان نظيره تولوز في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 6.

ومن المنتظر ظهور محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" مع فريقه براجا أمام جل فيسنتي في التاسعة والنصف مساءً في لقاء غير مُذاع.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة