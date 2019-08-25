مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-8-2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز ومواجهات بالجملة

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 00:24

كتب : FilGoal

ديسابر - الأهلي - بيراميدز

انتهى السبت الكروي وموعدنا الآن مع أحد كروي ناري مع مزيد من المباريات في أوروبا وإفريقيا.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

بيراميدز يحل ضيفا على ايتوال دو كونجو في إياب الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية في الرابعة والنصف عصرا في لقاء لن يُذاع على أي قناة مصرية، وسيبث إذاعيا على إذاعة الشباب والرياضة.

أخبار متعلقة

سولشاير: إصابة مارسيال خفيفة.. وأتمنى ألا يكون الأمر سيئا لـ لوك شو راموس: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم.. وزيدان يواجه مشكلة مدرب الإسماعيلي: لقاء إنبي الودي عكس تطور الدراويش هجوميا بالفيديو - أورلاندو يودع دوري أبطال إفريقيا.. والرجاء والنجم إلى دور الـ 32

في الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر سيتي أمام بورنموث في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 2.

ويليه لقاء توتنام أمام نيوكاسل في الخامسة والنصف على بي إن سبورتس 2.

ويلعب ولفرهامبتون ضد بيرنلي في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني يوم الأحد، ستكون بين ليجانيس أمام أتليتكو مدريد في السابعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وبعدها يلعب برشلونة أمام ريال بيتيس في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3 أيضا.

في إيطاليا، يحل ميلان ضيفا على أودينيزي في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 4.

ويلعب سامبدوريا أمام لاتسيو في التاسعة إلا ربع على بي إن سبورتس 2، وفي نفس الوقت يلعب روما أمام جنوى على بي إن سبورتس 4.

في الدوري الفرنسي، يلعب موناكو أمام نيم أولمبيك في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 6.

وفي ختام مباريات الأحد في فرنسا، يستضيف باريس سان جيرمان نظيره تولوز في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 6.

ومن المنتظر ظهور محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" مع فريقه براجا أمام جل فيسنتي في التاسعة والنصف مساءً في لقاء غير مُذاع.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

في إسبانيا في إنجلترا في فرنسا في الكونفدرالية

نرشح لكم

أخر الأخبار

هل يقترب ناشئ برشلونة الغامض من رقم صامد لـ 78 عاما 7 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-8-2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز ومواجهات بالجملة 32 دقيقة | إفريقيا
سولشاير: إصابة مارسيال خفيفة.. وأتمنى ألا يكون الأمر سيئا لـ لوك شو 33 دقيقة | أوروبا
راموس: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم.. وزيدان يواجه مشكلة 50 دقيقة | أوروبا
مدرب الإسماعيلي: لقاء إنبي الودي عكس تطور الدراويش هجوميا 50 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - أورلاندو يودع دوري أبطال إفريقيا.. والرجاء والنجم إلى دور الـ 32 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 3 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 4 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب

قد ينال إعجابك