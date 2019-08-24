انتهت في إفريقيا - الزمالك (6)-(0) ديكاداها

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

وفاز الزمالك قبل أيام على ديكاداها في لقاء الذهاب بسباعية دون رد.

وتشهد المباراة الظهور الأول للمدرب الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك الذي سيقود الأبيض لأول مرة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الزمالك 6-0

ق 85: جووووول محمود عبد العزيز يسجل الهدف السادس بتسديدة صاروخية

ق78: جووووول محمد علاء يسجل الهدف الخامس من ركلة جزاء

ق 76:: محمود علاء يهدر ركلة جزاء وترتد الكرة ويحصل الزمالك على ركلة جزاء أخرى بعد عرقلة بنشرقي

ق 75: ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة شيكابالا

ق 73: جوووووول شيكا يسجل الرابع

ق 69: التغيير الثالث للزمالك بنزول عمر السعيد بدلا من مصطفى محمد

ق 67: جووووول شيكابالا يسجل الثالث للزمالك

ق 51: جووووول الهدف الثاني للزمالك برأسية مصطفى محمد

التغيير الثاني للزمالك بنزول محمد عبد الشافي بدلا من كريم بامبو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 1-0

ق 45: رأسية رائعة من أشرف بنشرقي تصطدم في القائم

ق 38: نزول محمود عبد العزيز بدلا من محمد حسن

ق 32: خروج محمد حسن بسبب الإصابة

ق 25: جوووول مصطفى محمد يسجل الهدف الأول للزمالك بعد انفراد من تمريرة رائعة لأشرف بنشرقي

ق 20: مصطفى محمد يهدر أسهل فرصة لللزمالك بعدما تلقى تمريرة رائعة من شيكابالا وانفرد بالمرمى ليسدد بقوة وتصطدم الكرة في القائم

ق 15: الزمالك يسيطر على مجريات اللعب بالكامل

ق 9: ضغط قوي من الزمالك وانطلاقة من حازم إمام من الناحية اليمنى الذي لعب عرضية إلى مصطفى محمد وسدد في الدفاع وترتد الكرة إلى محمد حسن الذي سدد بقوة وخرجت الكرة لركلة ركنية

ق 5: تمريرة رائعة من شيكابالا تجعل بامبو أمام المرمى لكنه يسدد أعلى العارضة

انطلاق المباراة