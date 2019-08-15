تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-8-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك والدوري الإسباني

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 23:57

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

انطلاق مشوار الزمالك الإفريقي وانطلاق الدوري الإسباني والفرنسي. أهلا بكم في الجمعة الكروي.

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الزمالك يواجه ديكاداها الصومالي في التاسعة مساءً على ملعب برج العرب في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا على قناة أون سبورت.

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الدوري الإسباني ينطلق والبداية مع البطل برشلونة.

برشلونة يحل ضيفا على أتليتك بلباو في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وكحال الدوري الإسباني، ينطلق اليوم الجمعة منافسات الدوري الألماني والبداية مع البطل أيضا.

بايرن ميونيخ يواجه هيرتا برلين في الثامنة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

وتنطلق الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، بمواجهة ليون أمام أنجيه في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 6.

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مواعيد مباريات اليوم الزمالك برشلونة

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