تقرير يوناني: عمرو وردة مطلوب في الدوري الصربي.. ميلويفيتش يريده معه

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 23:11

كتب : FilGoal

عمرو وردة - فالدان ميلويفيتش

يرغب نادي سرفينا زفيزدا "النجم الأحمر" الصربي في التعاقد مع عمرو وردة لاعب نادي باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

باوك سالونيكي

صحيفة (سبورت تايم) اليونانية كشفت وفقا لمصادرها الخاصة، رغبة نادي النجم الأحمر الصربي في التعاقد مع وردة.

الصربي فالدان ميلويفيتش هو المدير الفني الحالي لفريق سرفينا زفيزدا ويريد عمرو وردة معه "نظرا لمعرفته السابقة باللاعب".

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ميلويفيتش لم يُدرب وردة من قبل، ولكنه تواجد في الدوري اليوناني في الفترة ما بين 2016 وحتى 2017.

تواجد المدرب الصربي مع بانيونيوس اليوناني في الدوري، جعله يُشاهد عمرو وردة في اليونان، ولذلك "يؤمن بأن اللاعب سيساعده في صربيا"، وفقا لمصادر الصحيفة.

ويستعد نادي النجم الأحمر للتحرك لضم وردة، ولكن عقب تخطي عقبة كوبنهاجن الدنماركي في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

النجم الأحمر تعادل على ملعبه في صربيا 1-1، ويستعد لمواجهة كوبنهاجن يوم الثلاثاء في لقاء الإياب من أجل الوصول لدور مجموعات دوري الأبطال.

في حالة وصول النجم الأحمر لمجموعات دوري أبطال أوروبا، وقتها ستكون الأمور أسهل على الفريق الصربي في سوق الانتقالات، على عكس ما سيحدث إذا فشل الفريق في الوصول للبطولة الأوروبي.

وعمرو وردة ضمن الحلول المطروحة للنادي الصربي، وفقا للتقرير اليوناني.

وينتهي سوق الانتقالات في صربيا في الـ 31 من شهر أغسطس الجاري.

وردة صاحب الـ 25 عاما يرتبط بعقد حتى 2020 مع باوك الذي انتقل إليه عام 2017 قادما من بانيتتوليكوس قبل أن يخرج معارا مرتين لـ أتروميتوس.

مع باوك، شارك وردة في 36 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4.

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