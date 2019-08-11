يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي أمام أطلع برة الجنوب سوداني في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

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ويبدأ الأهلي مشواره الإفريقي على ملعب برج العرب، في مباراة تنطلق في السابعة مساءً.

** انتهت

** ق90 جووووووووووووووول أحمد الشيخ والهدف الرابع لـ الأهلي

** ق76 مشاركة جيرالدو بدلا من حسين الشحات.. التغيير الأخير لـ الأهلي

** ق70 تسديدة صاروخية من أجايي ولكن في العارضة

** ق68 مشاركة أحمد الشيخ بدلا من صالح جمعة

** ق55 خروج رمضان صبحي ومشاركة جونيور أجايي

** عرضية من عمرو السولية ورأسية من وليد أزارو يسكنها حارس أطلع برة في شباكه

** ق47 جووووووووووووووول وليد أزارو والهدف الثالث لـ الأهلي

** انطلاق الشوط الثاني

** الأهلي (2) - (0) أطلع برة

** استراحة

** ق46 فرصة جديدة مهدرة من أزارو بعد تألق واختراق من حسين الشحات ولكن المهاجم المغربي يسدد خارج الشباك

** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** انطلاقة مميزة من حسين الشحات الذي اخترق منطقة الجزاء قبل أن يمرر لـ أزارو أمام المرمى والأخير يهز الشباك

** ق32 جووووووووووووووول وليد أزارو والهدف الثاني لـ الأهلي

** ق28 اوووووه أزارو كاد يسجل أفضل أهدافه بقميص الأهلي.. مقصية ولا أروع ولكن في القائم

** مرور 20 دقيقة من عمر المباراة والأهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء

** ق14 جووووووووووووووول علي معلول والهدف الأول لـ الأهلي من علامة الجزاء

** ق14 ركلة جزاء لـ الأهلي بعد سقوط عمرو السولية داخل منطقة الجزاء.

** الأهلي (0) - (0) أطلع برة

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة