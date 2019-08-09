بالفيديو - أول أهداف الموسم.. قائد نورويتش يعطي ليفربول الأسبقية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 21:21

كتب : FilGoal

أوريجي - ليفربول - نورويتش سيتي

أول هدف في الدوري الإنجليزي 2019\2020 لم يكن متعمدا، بل عكسيا بواسطة جرانت هانلي قائد نورويتش سيتي.

ليفربول افتتح التسجيل في افتتاح المسابقة على ملعب أنفيلد، بالدقيقة السابعة من مواجهته أمام نورويتش العائد للدوري الإنجليزي مؤخرا.

البلجيكي ديفوك أوريجي أرسل عرضية من الجهة اليسرى، وهانلي حاول إبعاد الكرة، لكنه في المقابل أودعها شباكه بغرابة أمام ذهول الحارس تيم كرول.

أخبار متعلقة

إبراهيموفيتش يهاجم نظام مسابقة الدوري الأمريكي تقرير: بلماضي يريد لوكا زيدان حارسا لمرمى الجزائر إغلاق قضية "اغتصاب نيمار".. واللاعب يعلّق: لست سعيدا ملاكمة - حدث تاريخي.. السعودية تستقبل إعادة نزال جوشوا أمام رويز

ليفربول وصيف الموسم الماضي، يواجه نورويتش سيتي بطل القسم الثاني.

ليفربول نورويتش سيتي الدوري الإنجليزي جرانت هانلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الرابع سجله أوريجي 17 دقيقة | أوروبا
خروج أليسون مصابا.. الظهور الأول لـ أدريان مع ليفربول 28 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ضحية جديدة وبالتخصص في الافتتاح.. صلاح يسجل ويصنع في 10 دقائق 42 دقيقة | المحترفون
بالفيديو - أول أهداف الموسم.. قائد نورويتش يعطي ليفربول الأسبقية 52 دقيقة | أوروبا
يوفنتوس يمنع فئة من جماهير نابولي من حضور قمة الجولة الثانية 55 دقيقة | أوروبا
إيهاب جلال يتحدث لـ في الجول عن الهزيمة بخماسية أمام الإنتاج.. والصفقات الجديدة لـ المصري ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

قد ينال إعجابك