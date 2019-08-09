بالفيديو - أول أهداف الموسم.. قائد نورويتش يعطي ليفربول الأسبقية

أول هدف في الدوري الإنجليزي 2019\2020 لم يكن متعمدا، بل عكسيا بواسطة جرانت هانلي قائد نورويتش سيتي.

ليفربول افتتح التسجيل في افتتاح المسابقة على ملعب أنفيلد، بالدقيقة السابعة من مواجهته أمام نورويتش العائد للدوري الإنجليزي مؤخرا.

البلجيكي ديفوك أوريجي أرسل عرضية من الجهة اليسرى، وهانلي حاول إبعاد الكرة، لكنه في المقابل أودعها شباكه بغرابة أمام ذهول الحارس تيم كرول.

ليفربول وصيف الموسم الماضي، يواجه نورويتش سيتي بطل القسم الثاني.