مسؤول سيتي مستنكرا كلام كلوب: لماذا يتحدث عنا؟

استنكر عمر برادة مدير العمليات في مانشستر سيتي تصريحات يورجن كلوب مدرب ليفربول التي أشار فيها الأخير إلى القوة الشرائية الكبيرة للأول.

وقال برادة في تصريحات صحفية يوم الجمعة:"متفاجئون نوعا ما. ليفربول منافس رياضي كبير. لا أعلم لماذا يقولون هذا الكلام. لا أعلم لماذا ينظرون إلى أندية أخرى. لسنا محبطين أو غاضبين، فقط نجد الكلام مثيرا للفضول بالحديث عن إنفاقنا في سوق الانتقالات".

وواصل "لا نتحدث عن إنفاقهم. الحقيقة أن كل الأندية الكبيرة تنفق لتجلب اللاعب المناسب. الكلام أن سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة دائما ينفقون 200 مليون جنيه إسترليني ليس صحيحا. لا ننظر إلى ما يفعله الآخرون".

وبرر كلوب عدم تعاقد ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، مع أي لاعب كبير استعدادا للموسم الجديد بأن لديه قوام رائع من اللاعبين وأيضا لا يمتلك مالا وفيرا مثل أندية أخرى وأشار إلى الفرق الأربعة المذكورة. (استرجع تصريحات الألماني)

قبل انطلاق الموسم الماضي أنفق ليفربول 182 مليون يورو لانتداب أليسون بيكر وفابينيو ونابي كيتا وجيردان شاكيري، وكانت النتيجة حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا وخسارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

ورأى خبراء أن سيتي تفوق على ليفربول في السباق المحلي لأنه يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين ومنهم من لا يشارك باستمرار مثل رياض محرز وليروي ساني وجابريل جيسوس.

ويقارع ليفربول فريق سيتي على لقب كأس الدرع الخيرية في 4 أغسطس على ملعب ويمبلي بلندن.

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