تقرير: اسمان جديدان في ميلان على لائحة ولفرهامبتون للانتقالات

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 17:10

كتب : إسلام أحمد

فرانك كيسي - ميلان - الصورة من حساب ميلان

يبدو أن ولفرهامبتون الإنجليزي وجد ضالته في ميلان الإيطالي من أجل تدعيم صفوفه الموسم الجاري وفقا للتقارير.

الذئاب ضموا المهاجم الإيطالي الشاب باتريك كوتروني مقابل 18 مليون يورو، لكنها قد لا تكون الصفقة الوحيدة.

ووفقا لشبكة "ميدياسيت" الإيطالية فأن الوكيل البرتغالي جورج مينديش يعمل على نقل أندريه سيلفا إلى صفوف موناكو الفرنسي لكن الصفقة باءت بالفشل.

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لذلك تحولت أنظاره إلى الفريق الإنجليزي الذى سعى سابقا لضمه بقيادة المدير الفني نونو سانتو.

البرتغالي خاض الموسم الماضي معارا لإشبيلية الإسباني وفشل في مواصلة الأداء الجيد عقب البداية المميزة مع الفريق الأندلسي، ويبدو أنه ليس ضمن خطط ماركو جيامباولو المدير الفني الجديد لميلان.

اسم آخر دخل قائمة اهتمامات الذئاب إذ يسعى لتقديم عرضا لضم الإيفواري فرانك كيسييه مقابل 28 مليون يورو لكن إدارة ميلان ترفض بيعه بهذا الرقم.

ميلان ضم اللاعب البالغ 22 عاما من أتالانتا مقابل 32 مليون يورو ويأمل في بيعه بمبلغ أكبر من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم.

كيسي صار من دعائم الروسونيري الأساسية في الموسمين الأخيرين، لكن إدارة ميلان تفضل بيعه الصيف الجاري.

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