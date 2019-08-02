مبابي: أعتذر لزملائي.. ولا أود رحيل نيمار

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 16:52

كتب : FilGoal

كافاني - مبابي - نيمار - باريس سان جيرمان - نيم

اعتذر كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لزملائه وجمهور الفريق بعد تصريحات قال إنها فهمت بشكل خاطئ واعتقدها البعض تلمح إلى رغبته في الرحيل عن النادي المتوج بالدوري الفرنسي.

وقال مبابي البالغ عمره 20 عاما:"لا نية لدي للرحيل. كلامي كان غامضا، فقط المدرب، الرئيس، وأنا كنا نعلم ماذا أقصد. أنتهز هذه الفرصة لأعتذر للاعبين. أفسدت الفرحة نوعا ما. سرقت الأضواء بشكل سيء. الجمهور، أيضا. آسف. لنقل إني أعتذر لكنهم لم يفهموا الرسالة، كانت في صالح الفريق. اليوم، كل شيء بخير".

وتصريحات مبابي كانت صريحة، إذ قال في مايو الماضي:"ربما حانت اللحظة التي يجب أن أتحمّل فيها مزيدا من المسؤوليات، في باريس سان جيرمان ربما، أو في مكان آخر مع مشروع جديد، أشكر الجميع على كل حال".

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ويستعد اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 مع فرنسا لمواجهة ستاد رين يوم الأحد في كأس السوبر الفرنسي والتي تقام في الصين.

وشارك مبابي، لاعب موناكو السابق، في 43 مباراة مع باريس بالموسم الماضي وسجل 39 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة.

وشدد مبابي على رغبته في بقاء نيمار في الفريق مشيرا في مؤتمر صحفي "لا أريد رحيله، أود استمراره معنا. تحدثت معه. علاقتنا مبنية على الاحترام والصراحة وأنا أحترمه وأحبه كثيرا. أبلغته كيف أرى الموقف".

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وتشير تقارير إلى مفاوضات سارية بين الأخير وبرشلونة بشأن انتقال البرازيلي إلى الأخير.

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