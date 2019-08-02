رسميا – زينيت سان بطرسبرج يضم مالكوم من برشلونة

أعلن نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي ضمه البرازيلي مالكوم من برشلونة الإسباني مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمكافأت.

البرازيلي انضم لصفوف برشلونة الصيف الماضي مقابل 41 مليون يورو قادما من بوردو الفرنسي بعد صراع مع روما الإيطالي.

وخاض مالكوم 24 مباراة سجل خلالها 4 أهداف محققا لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

مالكوم تساوى في قائمة الأغلى في تاريخ تعاقدات بطل الدوري الروسي مع مواطنه هالك والبلجيكي أكسيل فيتسيل اللذان انتقلا للنادي الروسي صيف 2012-13 مقابل 40 مليون يورو.

وتقلصت فرص البرازيلي أكثر بعد قدوم الفرنسي أنطوان جريزمان ومع التقارير التي تربط مواطنه نيمار بالعودة من جديد لبرشلونة.

اللاعب البالغ 22 عاما سجل 23 هدفا في 96 مباراة بقميص بوردو الفرنسي خلال موسمين.

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