رسميا – الصفاقسي يعلن استعارة عمرو جمال مع أحقية الشراء

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، ضم عمرو جمال مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة.

ونشر نادي الصفاقسي بيانا رسميا، يعلن فيه ضم عمرو جمال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، مع أحقية الشراء.

عمرو جمال قضى النصف الأول من الموسم الماضي بلا ناد، قبل أن يعود لنادي الأهلي في النصف الثاني من الموسم دون أن يشارك في أي لقاء.

صاحب الـ27 عاما يلعب في الأهلي منذ عام 2013، قبل أن يخرج معارا إلى نادي بيدفيست وتس الجنوب إفريقي عام 2017، ثم إلى هلسنكي الفنلندي في 2018، قبل العودة إلى الأهلي مرة أخرى.

ويتولى نيبوشا يوفوفيتش المدرب الصربي السابق لنادي الزمالك، مهمة تدريب فريق الصفاقسي في الموسم المقبل.

وسبق لعمرو جمال خوض 19 مباراة دولية مع منتخب مصر، سجل فيهم ثلاثة أهداف دولية.

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