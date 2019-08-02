توصل الزمالك لاتفاق مع طارق يحيى لقيادة الفريق خلفا لخالد جلال الذي تقدم باستقالته في وقت سابق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طارق يحيى سيقود الزمالك بشكل مؤقت لحين تعاقد النادي الأبيض مع مدير فني أجنبي من أجل تجهيز اللاعبين للمباريات المقبلة.

وأبلغ مسؤولو الزمالك اللاعبين بأن مدرب الأحمال هو من سيقود مران اليوم الجمعة بالإضافة لطارق يحيى.

وسيعاون طارق يحيى كل من أيمن عبد العزيز وأيمن طاهر الذي سيتولى تدريب حراس المرمى علم FilGoal.com.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي سيقود فيها طارق يحيى الزمالك من مقعد المدير الفني إذ سبق له قيادة الفريق في عام 2017.

وبعد ذلك تولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لنيبوشا يوفوفيتش.

وسوف يخوض الزمالك خلال شهر أغسطس ثلاث مباريات إفريقية.

وسيواجه الزمالك منافسه الترجي في السوبر الإفريقي أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من شهر أغسطس الجاري.

هذا بالإضافة لملاقاة ديكيداها الصومالي في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا وسيكون لقاء الذهاب على أرض الأخير في الـ10 من الشهر الجاري أما الإياب فسيكون في مصر في الـ24 من الشهر ذاته.

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