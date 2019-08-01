بالفيديو - صلاح لـ لوفرين: توقف عن البكاء

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 16:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لوفرين - ليفربول

واصل نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول تفوقه على زميله الكرواتي ديان لوفرين في صراعهما بعيدا عن كرة القدم بمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ديان لوفرين

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وخسر لوفرين مدافع ليفربول من زميله المصري في لعبة تنس الطاولة لليوم الثالث على التوالي ليترك الفرصة لصلاح للتهكم عليه.

فقد تسبب صلاح يوم الثلاثاء في تراشق كوميدي بين ثنائي منتخب كرواتيا، لوفرين ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، بسبب لعب تنس الطاولة (طالع التفاصيل).

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ونشر صلاح عدة مقاطع مصورة لحواره الكوميدي مع المدافع المخضرم عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وقال فيها "لقد خسرت يا لوفرين.. تقبل الأمر ببساطة".

وأضاف مازحا "لا تبكي يا عزيزي.. توقف عن البكاء".

كان لوفرين قد نشر صورة جديدة تجمعه بصلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الأربعاء بعد لعب تنس الطاولة وعلق عليها قائلا: "لقد خسرت مجددا".

وأضاف ساخرا "بالمناسبة.. لقد التقط جيردان شاكيري هذه الصورة بهاتفه نوكيا 3310".

صلاح عاد إلى تدريبات ليفربول يوم الثلاثاء لأول مرة بعد انتهاء إجازته الصيفية عقب المشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

في البداية نشر لوفرين صورة تجمعه بصلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر وهما يلعبان تنس الطاولة وعلق عليها قائلا: "حسنا.. لقد خسرت.. النتيجة 1-0 لصلاح.. واليوم يوم الانتقام".

وعلق مودريتش على الصورة قائلا "لا يمكنك الفوزعلى أي شخص! توقف عن إهدار وقتك".

ورد لوفرين بشكل كوميدي على مودريتش بقوله "صلاح يلعب بنفس طريقتك، لكنه يدافع أكثر".

وشهد المنشور تعليق صلاح بقوله "7-0"، ليوجه جيني فينالدوم رسالة لزميله الكرواتي بقوله "لا تيأس أبدا".

الثنائي شارك بشكل أساسي في الفوز الودي على ليون بنتيجة 3-1 يوم الأربعاء.

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