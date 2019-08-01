تعديل مواعيد عدة مباريات في الدوري الإنجليزي بأكتوبر.. قمة يونايتد وليفربول الأبرز

قررت رابطة الدوري الإنجليزي تغيير مواعيد عدة مباريات في شهر أكتوبر المقبل بسبب النقل التلفزيوني.

فقد ذكر نادي ليفربول عبر موقعه أنه تم تغيير موعد مباراتين للفريق في جدول مباريات الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر.

تنطلق مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد على أولد ترافورد في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، يوم السبت 19 أكتوبر.

موعد هذه المباراة قابل للتغيير إلى 5:30 مساء يوم الأحد 20 أكتوبر، بناء على موعد مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال.

مباراة ليفربول وتوتنام على ملعب أنفيلد ستقام يوم الأحد 27 أكتوبر في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة.

كما أفاد نادي مانشستر يونايتد أنه تم إعادة جدولة جميع مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر بسبب البث التلفزيوني.

يواجه يونايتد، نيوكاسل يونايتد وليفربول ونورويتش سيتي في الشهر الثالث من الموسم، مع تغيير مواعيد جميع المباريات والمقرر لها الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.

وتم اختيار رحلة يونايتد إلى سانت جيمس بارك للتغطية المباشرة في المملكة المتحدة، ولذلك تم تغيير موعد المباراة إلى 6:30 بتوقيت القاهرة يوم الأحد 6 أكتوبر.

في نهاية الشهر، تم تغيير موعد مواجهة نورويتش سيتي لتقام يوم الأحد 27 أكتوبر في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، بسبب مشاركة يونايتد في الدوري الأوروبي.

والدولي المصري شارك لمدة 45 دقيقة فقط أمام ليون قبل أن يخرج بعد نهاية الشوط الأول في مشاركة شهدت نشاطا ملحوظا وإن افتقد للخطورة (شاهد ملخص اللمسات).

هدف اللقاء الأول سجله ليون بشكل مبكر في الدقيقة الرابعة مستفيدا من خطأ فادح للحارس أليسون بيكر. أليسون حاول الإمساك بكرة سهلة قبل أن تسقط من يديه وتذهب للاعب ليون ليعيقه البرازيلي ويتسبب في ركلة جزاء.

الركلة انبرى لها الهولندي ممفيس ديباي وسددها على يمين أليسون الذي ذهب في الاتجاه المعاكس.

لكن الرد الأحمر لم يتأخر كثيرا وأتى بعدها بـ14 دقيقة. روبيرتو فيرمينو استقبل عرضية من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية بيسراه في الشباك مع الدقيقة 18.

الريدز لم يكتفوا بذلك وعادوا لتسجيل هدف آخر بعد 4 دقائق فقط إثر عرضية من الناحية اليمنى فشل يواكيم أندرسون مدافع ليون في التعامل معها ليودعها رأسية في الشباك.

خطورة صلاح ظهرت مع الدقيقة 27 حينما توغل من الناحية اليسرةى وسدد بقوة ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

المصري كاد يسجل هدف ثالث لفريقه من انفراد ولكنه فشل في السيطرة على الكرة بالشكل الأمثل ليقطعها الدفاع.

مع الشوط الثاني لم تتغير الوضعية كثيرا واستمرت سيطرة ليفربول على الكرة، والصاعد هاري ويلسون ترجم تلك السيطرة بهدف ولا أروع.

الشاب الإنجليزي تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء وقرر أن يصوب كرة صاروخية يسارية سكنت في المقص الأيمن بطريقة رائعة مع الدقيقة 53.

بعد تلك الدقائق تواصل تبادل الهجمات من جانب الفريقين لكن دون خطورة تذكر لتنتهي المباراة على تلك النتيجة.

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