استقالة مدرب زيمبابوي

أعلن صنداي شيدزامبوا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي استقالته من منصبه، عقب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتقدم شيدزامبوا باستقالته من منصبه للاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، ليواصل مسلسل ضحايا مدربي المشاركين في كأس الأمم والذي كان أخرهم هيرفي رينار مدرب المغرب.

كان منتخب زيمبابوي ودع البطولة من الدور الأول، بعدما تذيل المجموعة الأولى برصيد نقطة.

وقاد شيدزامبوا منتخب زيمبابوي بداية من ديسمبر 2017 ونجح في التأهل لكأس الأمم كمتصدر لمجموعته في التصفيات.

ووقع منتخب زيمبابوي في المجموعة الأولى مع مصر وأوغندا والكونغو الديموقراطية.

وخسر منتخب زيمبابوي مباراته الافتتاحية بصعوبة من الفراعنة 1-0 قبل التعادل مع أوغندا 1-1، ولكنه سقط أمام الكونغو بنتيجة كبيرة 4-0 في مباراته الثالثة في المجموعة.

وأثارت الخسارة الكبيرة حفيظة الكثيرين، خاصة أن زيمبابوي فازت على الكونغو نفسها في مشوار التصفيات المؤهلة للبطولة.

وزعمت تقارير إفريقية أن إلفيس تشيبيدزي حارس زيمبابوي "باع" مباراته الأخيرة في كأس الأمم الإفريقية، ومعها المركز الثالث في المجموعة الأولى بالخسارة 4-0 أمام الكونغو الديمقراطية.

ورد ويلينجتون مبانداري مدير منتخب زيمبابوي على اتهامات حصول لاعبي فريقه على الرشوة لتفويت مباراة الكونغو الديمقراطية، واصفا إياها بالإدعاءات الكاذبة. ( اقرأ التفاصيل )

كما نفى رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق لـFilGoal.com تلقيه أي شكاوي تخص تلك المباراة (طالع التفاصيل).