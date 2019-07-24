فيفا يوقف عضو المكتب التنفيذي لـ كاف لمدة 10 سنوات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الليبيري موسى بيليتي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لمدة 10 سنوات.

وجاء قرار فيفا بحجة ارتكاب بيليتي مخالفات مالية من ضمنها الحصول على أموال من حملة مكافة فيروس "إيبولا".

وقال فيفا عبر بيانه إن التحقيقات بشأن رجل الأعمال الليبيري بدأت في مايو 2018، بعد مراجعة حسابات خاصة بالاتحاد الليبيري لكرة القدم.

وكشفت تحقيقات الاتحاد الدولي أن هناك دفعات مختلفة خرجت من حساب الاتحاد الليبيري لكيانات يملكها أو يرتبط بها موسى بيليتي وأفراد عائلته.

وبناء عليه، قرر فيفا إيقاف الرئيس السابق للاتحاد الليبيري لمدة 10 أعوام وتغريمه 500 ألف فرانك سويسري.

ويأتي قرار إيقاف بيليتي بعد أيام من تقدمه بشكوى في المحكمة الرياضية الدولية ضد اتفاق التعاون بين فيفا وكاف وتعيين السنغالية فاطمة سامورا السكرتير العام لفيفا للقيام بمهام المشرف العام لـ كاف.

وكان سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة قد وصف قرر تعيين سامورا للإشراف على مهام الاتحاد الإفريقي بالقرار "الاستعماري".

وأوضح بلاتر لبي بي سي في وقت سابق "فيفا تدخل بشكل مباشر في الكاف وأرسل سامورا للإشراف وهو ما يعد خرقا للوائح الاتحاد (..) الاتحادات القارية ليست عضوا في الفيفا، وإنما اتحادات البلدان فقط". ( اقرأ تصريحاته )

ورد جياني إنفانتينو الرئيس الحالي لـ فيفا قائلا: "وضع فيفا كان مثل وضع كاف منذ ثلاثة أعوام لكن تمكنا من العودة إلى الطريق الصحيح وأثق أن كاف قادر على تخطى تلك الأوقات الصعبة".

وتابع "فيفا على استعداد لمد يد العون إلى كاف لتخطى تلك الأوقات الصعبة خاصة وأن إفريقيا عزيزة جدا على قلبي". ( اقرأ التفاصيل )

ويمر كاف بفترة من التخبط في الآونة الأخيرة، الأزمات بدأت مع قرار كاف بإبعاد عمرو فهمي عن منصب السكرتير العام، ليتقدم الأخير بشكوى لدى فيفا، أعقبها احتجاز من قبل السلطات الفرنسية لأحمد لأحمد لتحقيق في شبه فساد مالي قبل إطلاق سراحه دون توجيه تهم.

الأزمات تواصلت وانفجرت أزمة جديدة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي حينما اعترض لاعبو الأخير على عدم استخدام تقنية الفيديو - المعطلة آنذاك - في هدف ملغى لهم ليقرروا عدم الاستمرار في المباراة ويعلن حكم اللقاء اعتبار الترجي فائزا باللقب.

لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، وكاف تراجع عن اعتبار الترجي فائزا وأعلن إقامة مباراة فاصلة بينهما على ملعب محايد وهو ما اعترض عليه الطرفان لدي المحكمة الرياضية التي ستصدر قرارها 31 يوليو الجاري. ( اقرأ أكثر )

وقبل أيام ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن أحمد يواجه اتهاما جديدا بالفساد المالي إذ حصل على 3 أضعاف نفقاته اليومية طوال 9 أيام أثناء إقامة كأس العالم 2018 بروسيا. ( تعرف على التفاصيل )