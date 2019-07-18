تقارير: أرسنال حسم الصراع مع توتنام وفاز بسباق التوقيع مع مدافع سانت إيتيان

صراع مثير أشتد في الأيام القليلة الماضية بين أرسنال وتوتنام من أجل خطف خدمات ويليام صليبا مدافع نادي سانت إيتيان الفرنسي. والآن حُسم السابق لصالح المدفعجية.

إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية كشفت في تقرير حصري لها اليوم الخميس حسم أرسنال لصراعه مع توتنام من أجل صليبا.

وأشارت الإذاعة إلى "أرسنال وسانت إيتيان اتفقا بالفعل على صفقة صليبا مقابل 29 مليون يورو + إضافات".

صليبا سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع أرسنال، على أن يستمر الموسم المقبل في سانت إيتيان على سبيل الإعارة ويبدأ مشواره مع النادي اللندني الموسم بعد المقبل، وفقا للإذاعة.

وفي الإطار ذاته، أشارت سكاي الإيطالية إلى "صليبا هو من قرر الانضمام لأرسنال وليس توتنام. القرار النهائي كان له".

ومن المنتظر أن يوقع صاحب 18 عاما يوم الجمعة على عقود انضمامه لأرسنال.

أرسنال في البداية كان قريبا بشدة من اللاعب، قبل أن يتدخل نادي توتنام ويعرض نفس العرض على سانت إيتيان للظفر باللاعب. (طالع التفاصيل)

وتم تصعيد صليبا للفريق الأول بنادي سانت إيتيان في صيف 2018، وهو أحد أبرز مواهب الفريق والدوري الفرنسي الشابة.

صاحب الـ18 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 19 مباراة بكل المسابقات مع سانت إيتيان، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ولعب صليبا لجميع منتخبات فرنسا للشباب من فئة تحت 16 عاما حتى خاض مباراة في شهر مارس الماضي مع فريق تحت 20 عاما.