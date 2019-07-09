رايولا: موقف يونايتد بشأن بوجبا يحزنني

أصر مينو رايولا وكيل اللاعب الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد أنه موكله "لم يقم بشيء خاطئ".

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

رايولا تحدث لإذاعة "TalkSPORT" عن موقف لاعبه قائلا: "بوجبا لم يقم بشيء خاطئ".

وتابع "لقد كان محترما ومحترفا بكل الطرق دائما، النادي يعرف شعوره منذ فترة طويلة".

وأكمل "من العار أن بعض الأشخاص يقومون بالانتقاد بدون معرفة المعلومات الصحيحة، وأنا حزين لأن النادي لم يتخذ أي موقف نحو هذا".

وأتم "آمل أن يتم الوصول لحل يُرضى جميع الأطراف".

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات رايولا السابقة لجريدة "تايمز" الإنجليزية بأن الفرنسي يسعى للرحيل من ملعب أولد ترافورد. (طالع التصريحات).

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن يونايتد لن يسمح برحيل بوجبا عن صفوفه إلا حال الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني.

وربطت العديد من التقارير الصحفية بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد أو العودة لصفوف فريقه السابق يوفنتوس.

فيما ذكرت بعض التقارير الأخرى أن اللاعب الفرنسي يفضل الانتقال إلى ريال مدريد ليتدرب تحت قيادة زين الدين زيدان.