صفقات يوفنتوس الدفاعية لا تتوقف.. روميرو يخضع للفحص الطبي
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 11:53
كتب : إسلام أحمد
يخضع الأرجنتيني كريستيان روميرو للفحص الطبي مع نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل إتمام انتقاله.
كريستيان روميرو
النادي : جنوى
يوفنتوس قام بتأمين ضم المدافع على أن يقوم بإعارته مجددا وأغلب التقارير تشير إلى بقاءه في جنوى الإيطالي لعام آخر.
اللاعب البالغ 21 عاما انضم لصفوف جنوى قادما من بيلجرانو الأرجنتيني مقابل 1.65 مليون يورو.
ورغم معاناة جنوى في جدول الترتيب بالدوري الإيطالي، إلا أنه قدم أداء مميزا وغاب فقط عن 4 مباريات الموسم الماضي.
Romero checks into #JMedical! 👍 pic.twitter.com/Mbiu9LYdbl— JuventusFC (@juventusfcen) July 9, 2019
وسيكون روميرو ثاني تدعيمات يوفنتوس الدفاعية بعد ضم المدافع التركي مريح ديميريل من صفوف ساسولو الإيطالي مقابل 18 مليون يورو.
وقد يعزز يوفنتوس قوته الدفاعية بضم الهولندي ماتيس دي ليخت من صفوف أياكس الهولندي. (طالع التفاصيل).
وستكلف صفقة روميرو يوفنتوس ما يقارب من 15 إلى 20 مليون يورو.
تدعيم السيدة العجوز لدفاعها يأتي في أعقاب رحيل المدافع المغربي مهدي بنعطية واعتزال الإيطالي أندريا بارزالي.
وكان يوفنتوس قد ضم كل من الفرنسي أدريان رابيو والويلزي آرون رامسي واستعاد الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون في سوق الانتقالات الحالية في صفقات انتقال حرة.
وضم الظهير الأيسر لوكا بيلجريني من صفوف روما الإيطالي مقابل 22 مليون يورو.