صفقات يوفنتوس الدفاعية لا تتوقف.. روميرو يخضع للفحص الطبي

يخضع الأرجنتيني كريستيان روميرو للفحص الطبي مع نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل إتمام انتقاله.

كريستيان روميرو النادي : جنوى يوفنتوس

يوفنتوس قام بتأمين ضم المدافع على أن يقوم بإعارته مجددا وأغلب التقارير تشير إلى بقاءه في جنوى الإيطالي لعام آخر.

اللاعب البالغ 21 عاما انضم لصفوف جنوى قادما من بيلجرانو الأرجنتيني مقابل 1.65 مليون يورو.

ورغم معاناة جنوى في جدول الترتيب بالدوري الإيطالي، إلا أنه قدم أداء مميزا وغاب فقط عن 4 مباريات الموسم الماضي.

وسيكون روميرو ثاني تدعيمات يوفنتوس الدفاعية بعد ضم المدافع التركي مريح ديميريل من صفوف ساسولو الإيطالي مقابل 18 مليون يورو.

وقد يعزز يوفنتوس قوته الدفاعية بضم الهولندي ماتيس دي ليخت من صفوف أياكس الهولندي. (طالع التفاصيل).

وستكلف صفقة روميرو يوفنتوس ما يقارب من 15 إلى 20 مليون يورو.

تدعيم السيدة العجوز لدفاعها يأتي في أعقاب رحيل المدافع المغربي مهدي بنعطية واعتزال الإيطالي أندريا بارزالي.

وكان يوفنتوس قد ضم كل من الفرنسي أدريان رابيو والويلزي آرون رامسي واستعاد الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون في سوق الانتقالات الحالية في صفقات انتقال حرة.

وضم الظهير الأيسر لوكا بيلجريني من صفوف روما الإيطالي مقابل 22 مليون يورو.