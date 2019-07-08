نحس تاتا انتهى.. المكسيك بطل الكأس الذهبية للمرة الثامنة

أنهى تاتا مارتينو المدير الفني الأرجنتيني حالة النحس الملازمة له في نهائيات البطولات القارية بالفوز بلقب الكأس الذهبية وقيادة المكسيك للقب الثامن في تاريخها.

المنتخب المكسيكي حقق اللقب بالفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بهدف نظيف في مباراة نهائية.

هدف اللقاء الوحيد جاء من توقيع جوناثان دوس سانتوس في الدقيقة 73، بعدما هيئ له راؤول خيمينيز الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسكن الكرة في الزاوية اليمنى.

هدف جوناثان دوس سانتوس جاء شبيها بهدف شقيقه جيوفاني الذي لم يتواجد في النسخة الحالية، وسجل هدفا في نهائي نسخة 2009.

محاولات رفاق كريستيان بولسيتش لم تسفر عن التعادل في الدقائق الأخيرة على ملعب سولدير فاير الذي شهد تواجد 63 ألف متفرج.

تاتا مارتينو الذي سبق له تدريب برشلونة لم يحقق أي لقب مع المنتخبات التي قادها فنيا، إذ خسر 3 ألقاب متتالية لكوبا أمريكا بداية من باراجواي 2011 ثم الأرجنتين في نسختي 2015 و2016.

المنتخب المكسيكي عزز تفوقه على نظيره الأمريكي في النهائيات القارية بعد الفوز بلقب نسختي 2009 و2011.

كما أوقف مطاردة الولايات المتحدة، إذ رفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 8 ألقاب مقابل 6 للولايات المتحدة.

وسيطر لاعبو المكسيك على الجوائز الفردية في البطولة، إذ تواجد 7 لاعبين من منتخب الـ"تريكولور" في التشكيل المثالي مقابل 3 من أمريكا والكندي جوناثان ديفيد هداف البطولة برصيد 6 أهداف.

راؤول خيمينز مهاجم المكسيك وولفرهامبتون حصد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب، فيما فاز زميله جيرييمو أوتشوا بجائزة القفاز الذهبي.

بينما فاز لاعب تشيلسي الجديد كريستيان بوليستش بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، وفاز المنتخب الأمريكي بجائزة اللعب النظيف.