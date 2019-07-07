انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (3) (1) بيرو.. بطولة السيلساو

تواجه البرازيل نظيرتها بيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019 على استاد الماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو.

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نهاية المباراة

ق89: جووووووووووووووووووووول. ريتشارليسون يسجل الهدف الثالث للبرازيل

ق88: حكم الفيديو يؤكد صحة ركلة الجزاء

ق:87: ركلة جزاء لمنتخب البرازيل

ق.74 تسديدة صاروخية من إديسون فلوريس تمر بجوار قائم البرازيل مباشرة

ق.70 بطاقة حمراء لـ جابرييل جيسوس بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 جابرييل جيسوس يعيد البرازيل إلى المقدمة بهدفٍ ثانٍ

ق.44 باولو جيريرو يدرك التعادل لـ بيرو من ركلة جزاء ويرفع رصيده إلى 3 أهداف في البطولة

ق.41 ركلة جزاء لـ بيرو بعد لمسة يد على تياجو سيلفا

ق.24 فيرمينو يرسل عرضية وكوتينيو يخطفها ببراعة على القائم القريب لكنها تجانب القائم بقليل

ق.15 الهدف الأول لمنتخب البرازيل بواسطة إيفرتون الذي سدد بقوة من مسافة قريبة من لمسة واحدة بعد عرضية رائعة من جابرييل جيسوس

ق.2 كريستيان كويفا ينفذ ركلة حرة لـ بيرو تمر بجوار القائم الأيمن للبرازيل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد لحظات