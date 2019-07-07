رسميا – استقالة آخر أعضاء اتحاد الكرة المتبقيين

اكتملت سلسلة استقالات أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم كاملة رسميا، باستقالة آخر الأعضاء المتبقيين.

أعلن محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من منصبه رسميا.

وبعد استقالة أبو الوفا، يكون اتحاد الكرة بالكامل قد تقدم باستقالته من مناصبه رسميا.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أيضا استقالة الثلاثي مجدي عبد الغني، وعصام عبد الفتاح وكرم كردي، قبل أن يحذف البيان من على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاءت استقالة مجلس اتحاد الكرة في أعقاب خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

وودع منتخب مصر البطولة بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء.

من جهة أخرى، كشف مصدر بوزارة الرياضة لـ FilGoal.com أن وزير الرياضة يناقش اللجنة الأوليمبية حول إمكانية تعيين لجنة ثلاثية لحين الدعوة لعقد انتخابات جديدة لمجلس إدارة يتولى المهمة خلال 45 يوما.

وأشار المصدر إلى أن الأقرب لتولي قيادة اللجنة المؤقتة عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة السابق ومعه زكريا ناصف بجانب الدكتور حسين السمري.

وبدوره اعتذر عبد المنعم عدم موافقته على إدارة اتحاد الكرة في الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)