طارق ذياب: بعض لاعبي مصر لا يجلسون حتى على دكة فرق أخرى

السبت، 06 يوليه 2019 - 23:19

كتب : FilGoal

مصر - جنوب إفريقيا

يرى طارق ذياب نجم تونس السابق أن مستوى لاعبين في منتخب مصر لا يؤهلهم للتتويج بكأس إفريقيا التي ودعوها يوم السبت من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف.

وقال ذياب عبر قناة beIN sports:"انتقدنا الفريق حين دربه (هيكتور) كوبر، قلنا لا يلعب كرة قدم. الآن نفس اللاعبين. لنضع في الميزان مروان محسن وأحمد علي وأحمد حسن كوكا وآخرين مثل عمرو وردة مثلا. كيف تفوز مصر بلاعبين قدراتهم محدودة؟".

وواصل "مصر كان لديها مواهب كثيرة في السابق، هؤلاء اللاعبون لا يجلسون حتى على دكة بدلاء فرق أخرى. العمل في النوادي بمصر ضعيف جدا، الفريق لا يعتمد إلا على (محمد) صلاح و(محمود) تريزيجيه. أحيي مدرب جنوب إفريقيا الذي استطاع إيقافهما".

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وخسر الفراعنة وسط جمهورهم ليتبخر حلم التتويج بالكأس للمرة الثامنة في التاريخ.

وضربت جنوب إفريقيا موعدا مع نيجيريا في الدور ربع النهائي يوم الأربعاء في استاد القاهرة.

منتخب مصر جنوب إفريقيا كأس إفريقيا

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