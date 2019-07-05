تقرير - الأرجنتين تستهدف مدرب بيرو

أصبح الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، الاسم المفضل لتدريب منتخب التانجو في الفترة المقبلة.

الاتحاد الأرجنتيني وفقا لجريدة "سبورت" الإسبانية وضع جاريكا هدفا من أجل تولي المسؤولية الفنية للتانجو.

وفشل منتخب الأرجنتين في التأهل لنهائي كوبا أمريكا 2019 بالخسارة من البرازيل بهدفين دون رد.

ليونيل سكالوني المدير الفني الحالي للتانجو ينتهي تعاقده بنهاية العام الجاري وسيقيم الاتحاد الأرجنتيني وضعه بعد خوض مباراة المركز الثالث أمام تشيلي.

وكان جاريكا قد أبدى سابقا رغبته في الرحيل عن تدريب بيرو لكنه قرر البقاء في النهاية.

المدير الفني الأرجنتيني قاد بيرو للتأهل لكأس العالم 2018 بعد غياب 36 عاما، ونجح في التأهل لنهائي كوبا أمريكا مع الأنكا لأول مرة منذ 1975.