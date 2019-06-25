بعد إنقاذ ثنائي الكاميرون ونيجيريا من الموت.. رئيس اللجنة الطبية يوضح دورها في أمم إفريقيا

مع اقتراب ختام مباريات الجولة الأولى، شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية العديد من الحالات الطبية الخطيرة كادت أن تودي بحياة اثنين من نجوم البطولة.

الأول صامويل كالو لاعب نيجيريا الذى تعرض لأزمة قلبية قبل مباراة فريقه الأولى (طالع التفاصيل)، والثاني جويل تاجوي لاعب الكاميرون الذى استبعد من البطولة لوجود خطر على حياته لمشاكل في الشريان التاجي بالقلب (طالع التفاصيل).

ومع تزايد الحالات الطبية الخطيرة، عقد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لقاء صحفيا، للتعرف أكثر على كواليس الجانب الطبي للبطولة التي تستمر فى مصر حتى ١٩ يوليو المقبل.

وبدأ الدكتور سلطان حديثه بالتأكيد على جاهزية اللجنة للتعامل مع كل الحالات الطارئة بوجود فريق طبي مجهز لاستقبال ٢٤ فريقا - المشاركين في البطولة - والجماهير أيضا، لضمان سلامة الجميع على ارض مصر.

وكشف رئيس اللجنة الطبية عن أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة بشان خطة كل مباراة، وتأمين طبي كامل لكل الوفود منذ وصولهم إلى أرض مطار القاهرة وحتى رحيلهم عن مصر.

وأشار إلى أن خطة التأمين تنقسم إلى أربعة أقسام، أرض الملعب من أجل اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وحتى المتطوعين في أرض الملعب.

والقسم الثاني في المقصورة الرئيسية من أجل الوفود الرسمية والشخصيات الحاضرة لكل المباريات، والقسم الثالث في المدرجات من أجل علاج الحالات الخطيرة بين الجمهور، والقسم الرابع عبارة عن وحدات إسعاف مجهزة داخل فنادق إقامة البعثات.

وقال سلطان في تصريحاته الصحفية: "هناك الكثير من الحالات التي تمكنت اللجنة الطبية من التعامل معها سريعا، سواء التهاب أو جراحة أسنان وجراحة رمد، أو أشعة على القلب، بخلاف الحالات التي تم الإعلان عنها، هناك أيضا حالات من السنغال والجزائر وغينيا وبوروندي وغيرهم، وهناك عدد كبير من الجماهير التي احتاجت إلى تدخل طبي في مباراة الافتتاح وهو ما حدث بشكل سلس".

وشدد رئيس اللجنة الطبية على أنه في كل مباراة يكون هناك ما يعرف بالمدير الطبي الخاص بالمباراة، والذي يكون على تواصل دائم مع جميع المستشفيات والوحدات العلاجية المجاورة للملعب، لسهولة توجيه أي حالة تحتاج إلى رعاية طبية فورية.

كما يتم عقد اجتماع تنسيقي بين اللجنة ووزارة الصحة لتأمين الملاعب والانتقالات من وإلى الملعب، قائلا: "أي فحوصات طبية ضرورية يتم فورا التنسيق مع بعثة هذه الحالة وبين وزارة الصحة لتوجيهه إلى أقرب مستشفى، سواء مستشفى حكومية او مستشفى قوات مسلحة أو حتى مستشفى خاصة، للتأكيد على هذه المستشفيات على الاحتياجات الخاصة بكل مباراة وفقا لحجمها وعدد الجماهير المتواجدة في المدرجات".

وأضاف رئيس اللجنة الطبية "كل ما يحدث في أي بعثة في البطولة يتم تسجيله، كما أن هناك مسعفين متواجدين بشكل دائم بين الجماهير للتدخل الفوري في حالة الحاجة لهم".

وأشار سلطان إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ، وهو 998، يعمل به متحدثون بثلاثة لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، لسهولة التواصل مع أي شخص، ومعرفة الحالة وتوجيهها إلى أقرب نقطة.

وأنهى سلطان سعادته بالمستوى الذي تقدمه اللجنة الطبية حتى الآن، بمشاركة كل الأطباء والمسعفين والمتطوعين، والقائمين على اللجنة، موضحا أن الجميع يعمل بدراية كاملة باحتياجات اللجنة.

وقال: "حتى فيما يخص لجنة مكافحة المنشطات، اللجنة الطبية عملت على تجهيز غرف التحليل، ويعمل بها متطوعون من أقسام صيدلة وطب وعلاج طبيعي في الكليات المصرية المختلفة، حتى لا نترك مجالاً للخطأ".

واختتم مشيرا إلى أن دور المتطوعين هو اصطحاب اللاعبين الذين تختارهم لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الإفريقي ومساعدة اللجنة واللاعبين في الإجراءات بسرية تامة.