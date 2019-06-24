يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مالي وموريتانيا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق. 70 جوووووول رااابع لمالي عن طريق أداما تراوري من تصويبة رائعة.

ق. 70 جووووووول أول لموريتانيا. الحسن العيد يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 69 ركلة جزاااء لموريتانيا.

ق. 55 هدف ثالث لمالي عن طريق أداما تراوري.

ق. 52 تبديل اضطراري لمنتخب موريتانيا بدخول مصطفى دياو بدلا من هارونا أبو ديمبا المصاب.

كابتن يسام يشارك في صفوف موريتانيا مع بداية الشوط الثاني بدلا من كوليبالي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 موسى ماريجا يسجل الثاني من ركلة الجزاء.

ق. 44 ركلة جزاء لمنتخب مالي.

ق. 38 تصويبة قوية جديدة من مالي لكن يتصدى لها سوليماني ديالو حارس موريتانيا ببراعة.

ق. 37 جوول أول لمالي. تصويبة رااائعة من عبدولاي ديابي في المقص الأيسر لموريتانيا.

هدف ⚽️ ديابي يفتتح التسجيل لمالي من يسارية قوية في زاوية صعبة على الحارس الموريتاني!



🇲🇷 0 - 1 🇲🇱#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/kvpFLauoUz — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 24, 2019

ق. 21 أداما تراوري يسدد فوق مرمى موريتانيا أيضا.

ق. 9 عبدولاي ديابي سدد بيسراه فوق مرمى موريتانيا

ق. 3 إسماعيل دياكيتي يضغط على ديجيجي ديارا حارس مالي وكاد يسجل الهدف الأول.

بداية المباراة

رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد عبد العزيز يحضر اللقاء.