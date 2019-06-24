محدّث انتهت أمم إفريقيا – مالي (4) موريتانيا (1) نهاية المباراة

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 21:54

كتب : FilGoal

منتخب موريتانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مالي وموريتانيا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة

مدرب موريتانيا: سنفاجئكم.. لم نأت للتمثيل المشرف نجم مالي: علينا الدخول في أجواء المنافسة بقوة أمام موريتانيا استعدادات أمم إفريقيا - مهاجم هدرسفيلد يقود بنين لفوز ودي ثلاثي على موريتانيا استعدادات أمم إفريقيا - موريتانيا تقلب تأخرها لفوز على مدغشقر وديا

نهاية المباراة

ق. 70 جوووووول رااابع لمالي عن طريق أداما تراوري من تصويبة رائعة.

ق. 70 جووووووول أول لموريتانيا. الحسن العيد يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 69 ركلة جزاااء لموريتانيا.

ق. 55 هدف ثالث لمالي عن طريق أداما تراوري.

ق. 52 تبديل اضطراري لمنتخب موريتانيا بدخول مصطفى دياو بدلا من هارونا أبو ديمبا المصاب.

كابتن يسام يشارك في صفوف موريتانيا مع بداية الشوط الثاني بدلا من كوليبالي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 موسى ماريجا يسجل الثاني من ركلة الجزاء.

ق. 44 ركلة جزاء لمنتخب مالي.

ق. 38 تصويبة قوية جديدة من مالي لكن يتصدى لها سوليماني ديالو حارس موريتانيا ببراعة.

ق. 37 جوول أول لمالي. تصويبة رااائعة من عبدولاي ديابي في المقص الأيسر لموريتانيا.

ق. 21 أداما تراوري يسدد فوق مرمى موريتانيا أيضا.

ق. 9 عبدولاي ديابي سدد بيسراه فوق مرمى موريتانيا

ق. 3 إسماعيل دياكيتي يضغط على ديجيجي ديارا حارس مالي وكاد يسجل الهدف الأول.

بداية المباراة

رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد عبد العزيز يحضر اللقاء.

مصر 2019 موريتانيا مالي

نرشح لكم

أخر الأخبار

صواريخ مالي تدمر موريتانيا 26 دقيقة | مصر 2019
اليوم الإفريقي - حامل اللقب لمداواة قلب مكلوم.. وحضور رئاسي 32 دقيقة | مصر 2019
3 ملامح من تعادل تونس أمام أنجولا.. أين الهجوم؟ 37 دقيقة | مصر 2019
ساسي: ما حدث من جماهير الزمالك ضد أنجولا درس.. وهذه رسالتي لهم ساعة | مصر 2019
خيبة الأمل تسيطر على العناوين.. ماذا قالت صحف تونس عن التعادل مع أنجولا ساعة | مصر 2019
نبيل معلول غاضبا بعد تعادل تونس: غياب علي معلول أثر على المنتخب 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 2 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 3 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك