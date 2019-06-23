نجم مالي: علينا الدخول في أجواء المنافسة بقوة أمام موريتانيا

الأحد، 23 يونيو 2019 - 13:16

كتب : عاطف شادي

منتخب مالي

تحدث عبد الله ديابي نجم منتخب مالي عن مواجهة فريقه أمام منتخب موريتانيا يوم الإثنين مشيدا بتطور الكرة الموريتانية

وقال ديابي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة "لقد أصبحت موريتانيا من القوى الوليدة في القارة السمراء، وأتمنى النجاح لمنتخب موريتانيا مستقبلا".

وعن استعدادت فريقه قال إننا نعلم أن البطولة الحالية مختلفة تماما عن البطولات السابقة وعلينا أن نسعى إلى الدخول في أجواء المنافسة بقوة.

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وأوضح لاعب سبورتنج لشبونة أن الفريق المالي يملك الكثير من الخبرة بعد مشاركته في منافسات أخرى قوية.

وشدد على أن لاعبي فريقه يملكون من الحماس الكثير من اجل ضربة البداية أمام موريتانيا مؤكدا أن المنافسات بين الجميع ستكون صعبة جدا نظرا لجاهزية كل الفرق.

مالي مصر 2019

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