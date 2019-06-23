مدرب مالي: تطورنا وبتنا جاهزين للمنافسة

الأحد، 23 يونيو 2019 - 12:50

كتب : FilGoal

مجاسوبا

متفائل محمد مجاسوبا مدرب منتخب مالي قبل بداية مشواره في كأس إفريقيا 2019 يوم الاثنين بمواجهة الوافد الجديد على البطولة، فريق موريتانيا.

وقال مجاسوبا في مؤتمر صحفي:"جاهزون للبطولة ونريد الوصول إلى أبعد نقطة. لا نعتمد على لاعب واحد، كرتنا تطورت وبتنا جاهزين لأعلى مستوى من التنافس".

وواصل "أشكر السلطات المصرية على التنظيم الرائع للبطولة، كل الأمور على ما يرام ولا نواجه أي مشكلة".

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وأتم "طموح الكرة المالية هي التأهل لكأس العالم".

وتلعب مالي في المجموعة الخامسة للبطولة والتي تضم تونس وأنجولا وموريتانيا.

وتبدأ مالي مشوارها بمواجهة موريتانيا، التي تأهلت للبطولة لأول مرة في تاريخها، ثم تصطدم بنسور قرطاج ثم أنجولا.

وتقام مباريات المجموعة الخامسة على ملعب السويس.

مالي كأس إفريقيا

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