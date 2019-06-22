البرازيل تواجه بيرو وفنزويلا تواجه بوليفيا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى لـ كوبا أمريكا 2019.

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ترتيب المجموعة قبل بداية المباراتين:

1- البرازيل (4 نقاط)

2- بيرو (4 نقاط)

3- فنزويلا (نقطتان)

4- بوليفيا (0)

البرازيل - بيرو

نهاية المباراة

ق.94 جابريل جيسوس يضيع ركلة جزاء

ق.90 ويليان يسجل الهدف الخامس للبرازيل

ق.53 داني ألفيش يسجل الهدف الرابع للبرازيل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.32 إيفرتون يسجل هدفا ثالثا رائعا من تسديدة قوية عجز جايسي عن إبعادها

ق.19 روبيرتو فيرمينو يسجل الهدف الثاني مستغلا كرة مرتدة من القائم بعد خطأ قاتل من بيدرو جايسي حارس مرمى بيرو

ق.13 البرازيل تسجل الهدف الأول بضربة رأسية بواسطة كاسيميرو

*بداية المباراة

فنزويلا - بوليفيا

نهاية المباراة

ق87 مارتينز يسجل الهدف الثالث لفنزويلا

ق.82 ألفارز يسجل الهدف الأول لبوليفيا

ق.57 فنزويلا تضيف الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب، ماتشيس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.2 فنزويلا تتقدم سريعا في النتيجة على نظيرتها بوليفيا بهدف داروين ماتشيس

*بداية المباراة