ماركا: ميلان يستهدف ضم إيسكو وسيبايوس من ريال مدريد

التقى مسؤولو ميلان مع نظرائهم من ريال مدريد إذ يبدو داني سيبايوس هدفا للروسونيري وكذلك تم مناقشة اسم إيسكو وفقا لـ"ماركا" الإسبانية.

باولو مالديني وزفونيمر بوبان سافرا إلى إسبانيا للتحدث مع مسؤولي ريال مدريد حول عدة صفقات بعدما قام الملكي بضم أكثر من لاعب.

الصحيفة الإسبانية نشرت قالت أن داني سيبايوس ليس ضمن خطط الفرنسي زين الدين زيدان وأن الملكي يقدر قيمة رحيله مقابل 50 مليون يورو.

كما تواجد اسم الإسباني إيسكو على طاولة الحديث، إذ يعاني من قلة المشاركات مع سانتياجو سولاري ثم عقب عودة زيدان من جديد.

إيسكو سجل 3 أهداف في 11 ظهور بالدوري الإسباني ويمتلك عقدا يمتد حتى صيف 2021.

وقد تفكر إدارة ميلان في ضم صانع الألعاب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، في ظل بعض التقارير التي تربطه أيضا بالانضمام لصفوف يوفنتوس.

وكان ميلان قد أعلن أمس تعيين ماركو جيامباولو مديرا فنيا للروسونيري لمدة موسمين.

وتسعى إدارة ميلان لتدعيم صفوف الفريق للعودة للمنافسة من جديد حال توصل النادي لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب من الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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