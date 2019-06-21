ماركا: ميلان يستهدف ضم إيسكو وسيبايوس من ريال مدريد

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 01:18

كتب : إسلام أحمد

سيبايوس - ريال مدريد

التقى مسؤولو ميلان مع نظرائهم من ريال مدريد إذ يبدو داني سيبايوس هدفا للروسونيري وكذلك تم مناقشة اسم إيسكو وفقا لـ"ماركا" الإسبانية.

باولو مالديني وزفونيمر بوبان سافرا إلى إسبانيا للتحدث مع مسؤولي ريال مدريد حول عدة صفقات بعدما قام الملكي بضم أكثر من لاعب.

الصحيفة الإسبانية نشرت قالت أن داني سيبايوس ليس ضمن خطط الفرنسي زين الدين زيدان وأن الملكي يقدر قيمة رحيله مقابل 50 مليون يورو.

أخبار متعلقة

رسميا - ماركو جيامباولو مديرا فنيا لـ ميلان تقرير: ميلان قريب من الانسحاب من الدوري الأوروبي سكاي: أرسنال يرفض بيع توريرا.. وميلان يتجه للبدائل المتاحة "معه سنكون قادرين على بناء نادي عصري".. رسميا - مالديني مديرا رياضيا لـ ميلان

كما تواجد اسم الإسباني إيسكو على طاولة الحديث، إذ يعاني من قلة المشاركات مع سانتياجو سولاري ثم عقب عودة زيدان من جديد.

إيسكو سجل 3 أهداف في 11 ظهور بالدوري الإسباني ويمتلك عقدا يمتد حتى صيف 2021.

وقد تفكر إدارة ميلان في ضم صانع الألعاب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، في ظل بعض التقارير التي تربطه أيضا بالانضمام لصفوف يوفنتوس.

وكان ميلان قد أعلن أمس تعيين ماركو جيامباولو مديرا فنيا للروسونيري لمدة موسمين.

وتسعى إدارة ميلان لتدعيم صفوف الفريق للعودة للمنافسة من جديد حال توصل النادي لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب من الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

طالع أيضا

رئيس كاف يدافع عن نفسه ضد اتهامات عائد بث كأس إفريقيا

مصر.. ضد المنطق

اختبر معلوماتك - رتب مدربي كأس إفريقيا وفقا لجنسياتهم

مصري ضمن أكبر 15 لاعبا في كأس إفريقيا

سينما بوسط البلد تعرض مباريات كأس إفريقيا

ميلان ريال مدريد ريال مدريد، إيسكو، الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

موعد مباراة مصر مع زيمبابوي والقنوات الناقلة لافتتاح أمم إفريقيا 2019 2 ساعة | مصر
بالفيديو – طريق ناري.. كيف توقع نجوم الكرة مشوار مصر في كأس أمم إفريقيا 3 ساعة | مصر 2019
بالفيديو – إثارة كوبا أمريكا بدأت.. اليابان تُعطل مدافع أوروجواي 3 ساعة | أمريكا
تحليل في الجول – ٤ نقاط قد تساعد مصر ضد زيمبابوي.. وتحذير من مشكلة واحدة 5 ساعة | تحليل في الجول
ماركا: ميلان يستهدف ضم إيسكو وسيبايوس من ريال مدريد 5 ساعة | أوروبا
رئيس الزمالك يعلن توقيع غرامة ضخمة على خماسي الفريق بينهم كهربا والنقاز 5 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا 3 مفاجأة من العيار الثقيل.. رئيس الوداد: نرفض قرار الكاف بإعادة نهائي إفريقيا 4 المقاولون العرب لـ في الجول: قررنا بيع طاهر لصاحب العرض الأعلى.. وحقيقة توقيعه للأهلي

قد ينال إعجابك