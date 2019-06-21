أبو تريكة للاعبي المنتخب: الثامنة يا أبطال

وجه محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية، رسالة تحفيزية للاعبي منتخب مصر قبل بداية أمم إفريقيا.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "اليوم يبدأ منتخبنا الوطني مشوار اللقب الثامن الإفريقي".

وأضاف "كل التوفيق والدعم والتشجيع لكى يحرز أبطالنا هذا اللقب الغالي على أرضنا الحبيبة مصر.. لثامنة يا أبطال".

اليوم يبدأ منتخبنا الوطني مشوار اللقب الثامن الأفريقي إن شاء الله كل التوفيق والدعم والتشجيع لكى يحرز أبطالنا هذا اللقب الغالي على أرضنا الحبيبة مصر ....الثامنة يا أبطال 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) June 20, 2019

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي مساء غد الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

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