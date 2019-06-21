أبو تريكة للاعبي المنتخب: الثامنة يا أبطال

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 00:16

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

وجه محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية، رسالة تحفيزية للاعبي منتخب مصر قبل بداية أمم إفريقيا.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "اليوم يبدأ منتخبنا الوطني مشوار اللقب الثامن الإفريقي".

وأضاف "كل التوفيق والدعم والتشجيع لكى يحرز أبطالنا هذا اللقب الغالي على أرضنا الحبيبة مصر.. لثامنة يا أبطال".

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي مساء غد الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

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