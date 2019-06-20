حان الآن موعد مفاجأة FilGoal.com، لعبة فانتازي كأس الأمم الإفريقية.

ابدأ لعب فانتازي في الجول من هنا

كون فريقك من قوائم المنتخبات المشاركة، واربح النقاط طبقا لأداء اللاعبين في الملعب.

قواعد اللعبة

كل مستخدم مسجل سيختار 15 لاعبا من منتخبات كأس أمم إفريقيا (حارسا مرمى، 5 مدافعين، 5 لاعبي وسط، 3 مهاجمين)، باستعمال 100 مليون يتم منحها لك مع بداية اللعبة.

خلال دور المجموعات، يمكنك اختيار 3 لاعبين فقط من كل فريق، ويزيد العدد لـ4 في دور الـ16، ثم 5 في دور الثمانية، و6 في نصف النهائي، و8 في الدور النهائي.

ويختار المستخدم تشكيله الأساسي المكون من 11 لاعبا قبل بداية الجولة، قبل ساعة من بداية أول مباراة فيها.

ويحصل المستخدم على النقاط استنادا لما يقدمه لاعبيه في المباريات، وفي حال عدم مشاركة أحد لاعبيه الأساسيين يحصل على نقاط أول لاعب احتياطي لديه.

وعلى كل مستخدم اختيار كابتن، يتم مضاعفة نقاطه في الحساب النهائي.

وسيتم حساب النقاط بنهاية كل جولة، ولا يتم الاعتداد بالنقاط الظاهرة أثناء الجولة.

ويمكنك بالطبع بيع اللاعبين وشراء غيرهم، بحد أقصى لاعبين في دور المجموعات بالنسبة للانتقالات المجانية، و3 في دور الـ16 و5 في دور الثمانية ودور الأربعة والدور النهائي. أي انتقال أكثر من الحد الأقصى للانتقالات المجانية سيكلفك نقاط من رصيدك.

أما بالنسبة لاحتساب النقاط فقواعده كالتالي:

المشاركة: نقطة واحدة

صناعة هدف: 3 نقاط

الحصول على ركلة جزاء: نقطتان

التسبب في ركلة جزاء: سالب نقطة

إهدار ركلة جزاء: سالب نقطتين

تلقي بطاقة صفراء: سالب نقطة

تلقي بطاقة حمراء: سالب 3 نقاط

تسجيل هدف ذاتي: سالب نقطتين

حراس المرمى

تسجيل هدف: 6 نقاط

التصدي لركلة جزاء: 5 نقاط

الحفاظ على الشباك نظيفة: 4 نقاط

تصدي هام: نقطة واحدة

تلقي هدف: سالب نقطة

المدافعون

تسجيل هدف: 6 نقاط

الحفاظ على الشباك نظيفة: 4 نقاط

تلقي هدف: سالب نقطة

لاعبو الوسط

تسجيل هدف: 5 نقاط

الحفاظ على الشباك نظيفة: نقطة واحدة

المهاجمون

تسجيل هدف: 4 نقاط

الجوائز

سيتم تسليم بلايستيشن 4 لكل مستخدم متصدر للترتيب العام بعد كل دور، مع العلم أن لا مستخدم سيفوز بهديتين خلال البطولة.

يرجى التنويه أن تسليم الجوائز سيكون داخل مصر فقط.

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