بلماضى يسعى لتفادي تاريخ الجزائر السلبي في المباراة الأولى بكأس إفريقيا 2019

يريد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر تفادي النتائج السلبية بالنسخ السابقة في أول مواجهات الأمم الإفريقية 2019 أمام كينيا.

بلماضي تحدث عن الفارق بين العوامل الجوية بين القاهرة ومعسكر المنتخب في قطر خلال إقامة تدريبات المنتخب الجزائري قائلا: "الحرارة والرطوبة في القاهرة أقل من معسكر الدوحة وهذا في صالح اللاعبين".

وأضاف عن الاستقبال "المصريون استقبلونا أفضل استقبال سواء في المطار أو المعسكر".

وتابع عن طموح ثعالب الصحراء "ندخل البطولة لفعل المستحيل من أجل الفوز بها، المنتخبات الافريقية مستواها متطور حاليا".

وعن مواجهة كينيا في الجولة الأولى "لدينا حظ سيّء في الجولة الاولى دائما، نتمنى أن لا يتكرر في هذه البطولة، دائما لا نوفق في المباريات الأولى حتى في البطولة التي صعدنا بها لنصف النهائي".

ويفتتح محاربو الصحراء مبارياتهم في أمم إفريقيا بمواجهة كينيا يوم 23 يونيو الجاري بملعب الدفاع الجوي.

ثم يلعب منتخب الجزائر ضد السنغال يوم 27 يونيو في استاد الدفاع الجوي، قبل أن يختتم مباريات المجموعة يوم 1 يوليو ضد تنزانيا في ملعب السلام.

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