خاص بالفيديو – إبراهيم حسن يكشف الحديث الأخير مع الجوهري قبل وفاته.. وسبب حزن الجنرال
الخميس، 20 يونيو 2019 - 21:42
كتب : FilGoal
يكشف إبراهيم حسن مدير الكرة في سموحة ونجم منتخب مصر السابق عن الحديث الأخير الذي جمعه مع المدرب التاريخي للفراعنة محمود الجوهري.
وكشف إبراهيم حسن أن الجنرال عانى من بعض الشعور بالحزن قبل وفاته بسبب ممن أسماهم أبنائه من جيل منتخب مصر 1990.
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