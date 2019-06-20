يكشف إبراهيم حسن مدير الكرة في سموحة ونجم منتخب مصر السابق عن الحديث الأخير الذي جمعه مع المدرب التاريخي للفراعنة محمود الجوهري.

وكشف إبراهيم حسن أن الجنرال عانى من بعض الشعور بالحزن قبل وفاته بسبب ممن أسماهم أبنائه من جيل منتخب مصر 1990.

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